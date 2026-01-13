Slušaj vest

Tržište rada u Srbiji tokom 2025. godine očigledno je pritisnulo kočnicu. Broj oglasa za posao manji je za oko 15 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali iza te statistike krije se zanimljiv paradoks: dok se zapošljava opreznije, pojedina zanimanja nikad nisu bila plaćenija.

Prema podacima Infostudovih platformi za zapošljavanje, tokom prošle godine objavljeno je ukupno 62.632 oglasa. Manje nego 2024, ali struktura ponude jasno pokazuje šta privredi zaista nedostaje - ljudi sa konkretnim, primenljivim znanjem. I što je deficit veći, to su plate više.

Najviše oglasa i dalje dolazi iz trgovine, proizvodnje, uslužnih delatnosti i zanata, dok se među pet najtraženijih oblasti nalaze još IT sektor i ugostiteljstvo. Operativni poslovi ostaju kičma tržišta rada, ali prava borba vodi se oko kvalifikovanih majstora i specijalista.

Zanati postali zlatni rudnik

Dok se godinama govorilo da su zanati potcenjeni, 2025. je donela jasan odgovor tržišta. Zidari su u proseku mogli da računaju na čak oko 226.500 dinara mesečno, dok su mehaničari dostizali oko 220.800 dinara. U pitanju su najplaćenija deficitarna zanimanja u Srbiji.

Zidari su u proseku mogli da računaju na čak oko 226.500 dinara mesečno Foto: Shutterstock

Visoko na listi su i autolimari sa prosečnom ponuđenom platom od oko 146.000 dinara, kao i automehaničari sa oko 130.000. Ni uslužni zanati ne zaostaju - frizerima se u proseku nudilo oko 114.000 dinara, limarima oko 112.000, kozmetičarima oko 107.000, dok su pekari mogli da očekuju oko 102.000 dinara. Među deficitarnim, ali dobro plaćenim zanimanjima našao se i diplomirani veterinar, sa prosečnom ponuđenom platom od oko 115.500 dinara.

Poruka poslodavaca je jasna: ko ima zanat u rukama, danas je u povlašćenoj poziciji.

IT: manje oglasa, ali i dalje visoke plate

IT tržište rada nastavilo je da se hladi, ali bez dramatičnih padova kakvi su zabeleženi posle 2022. godine. Tokom 2025. objavljeno je 4.619 IT oglasa, oko 16 odsto manje nego godinu ranije. Tržište se stabilizuje, ali na nižem nivou.

Senior IT stručnjaci u proseku su mogli da dobiju oko 4.600 evra Foto: Shutterstock

Najtraženiji su i dalje iskusni kadrovi - medior i senior profili, dok su junior pozicije retkost. Upravo tu se vidi najveći jaz: senior IT stručnjaci u proseku su mogli da dobiju oko 4.600 evra, mediorske pozicije oko 2.750 evra, dok se junior plate kreću oko 950 evra. IT ostaje sektor sa najvišim zaradama, ali i sa sve višim pragom za ulazak.

Manje šansi za mlade i ranjive grupe

Usporavanje tržišta najteže pogađa one koji ionako teže dolaze do posla. Broj oglasa namenjenih mladima pao je za skoro 21 odsto, što znači da kompanije ređe otvaraju pozicije za kandidate bez iskustva. Sličan pad zabeležen je i kod oglasa za osobe sa invaliditetom - oko 20 odsto manje nego 2024. godine, navedeno je u analizi Infostuda.

Sve to ukazuje na oprezno ponašanje poslodavaca u uslovima globalnih neizvesnosti i prilagođavanja troškovima. Ipak, jedno je sigurno: iako je oglasa manje, znanje nikad nije bilo vrednije. Posebno ako dolazi u formi dobrog majstora ili iskusnog stručnjaka.