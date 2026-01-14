Slušaj vest

Neočekivani troškovi, neplanirana kupovina ili jednostavna potreba da se kućni budžet malo rastereti, razlozi zbog kojih ljudi traže brz dodatni izvor prihoda su brojni. Dobra vest je da danas postoji mnogo legalnih načina da se novac zaradi za sat vremena ili čak kraće, bilo onlajn ili uživo.

U zavisnosti od vrste posla i nivoa veštine, sat rada može doneti zaradu od 10 do 50 dolara, a u pojedinim slučajevima i više. Presudno je da li vam je novac potreban odmah ili želite dodatni prihod koji može postati stabilniji na duži rok.

Šta donosi brzu zaradu

Kada je novac potreban istog dana, prodaja stvari koje vam više ne koriste često je najefikasnije rešenje. Odeća, obuća, stara tehnika ili kućni aparati mogu se lako ponuditi putem Facebook Marketplace-a i sličnih platformi, uz isplatu u gotovini.

Dostava hrane i namirnica je još jedna popularna opcija, naročito u periodima ručka i večere kada je potražnja najveća. Prosečna zarada na ovom poslu kreće se između 15 i 30 dolara po satu, uz dodatni prihod od bakšiša.

Sve traženiji vid dodatnog posla je i šetanje pasa, koje se najčešće plaća od 17 do 25 dolara po šetnji, a ne zahteva posebne veštine, dovoljni su pouzdanost i ljubav prema životinjama.

Onlajn poslovi

Za one koji preferiraju rad od kuće, dostupni su razni onlajn poslovi poput popunjavanja anketa, testiranja internet-sajtova i obavljanja mikro-zadataka, koji se mogu završiti za 20 do 60 minuta. Iako zarada nije velika, ovi poslovi su laki za početnike i pogodni za brzi dodatni prihod.

Ozbiljnije mogućnosti nude poslovi poput upravljanja društvenim mrežama, unosa podataka ili rada kao virtuelni asistent, gde se satnica može kretati od 20 do 50 dolara, u zavisnosti od iskustva i obima posla.

Najisplativije opcije

Najveću zaradu donose poslovi koji zahtevaju specifične veštine, kao što su držanje privatnih časova, IT podrška, tehnička pomoć ili razne konsultantske usluge. Satnica u ovim oblastima često prelazi 30 dolara, a prednost je i mogućnost da se takav angažman razvije u dugoročan honorarni posao.

Koliko se realno može zaraditi za sat vremena? do 15 dolara - ankete, testiranja i jednostavni onlajn poslovi od 15 do 30 dolara - dostava, fizički poslovi, šetanje pasa 30 dolara i više - privatni časovi, IT pomoć, specijalizovane usluge

Stručnjaci savetuju da se sat vremena dnevno iskoristi pametno, deo vremena za sam rad, a deo za planiranje i unapređenje ponude. Na taj način povremena zarada može prerasti u stabilan dodatni prihod.

U uslovima rastućih životnih troškova, čak i jedan sat dnevno može značajno doprineti kućnom budžetu, ukoliko se iskoristi na pravi način.