Kako navode iz tog preduzeća, izmene su rezultat usklađivanja poslovanja Pošte Srbije sa izmenama Zakona o poštanskim uslugama i podzakonskim aktima donetim tokom prethodne godine.

Novi cenovnik definiše promene cena u okviru univerzalne poštanske usluge, ali i pošiljki van tog opsega, dok su pojedine dopunske usluge takođe dobile nove cene. Ove izmene deo su obaveze Pošte Srbije da svoje poslovanje i pravna akta uskladi sa važećim zakonima i standardima.

Novi zakon i dodatni akti

O detaljima novog cenovnika govorio je Miodrag Jekić, rukovodilac sektora za pismonosne i paketske usluge u Pošti Srbije.

U martu prošle godine donet je novi Zakon o poštanskim uslugama. Nakon toga su doneta i odgovarajuća podzakonska akta i Pošta Srbije je u obavezi da uskladi svoje poslovanje i svoja pravna akta sa izmenama koje su nastupile tokom prethodne godine. Iz navedenog razloga doneli smo novi cenovnik poštanskih usluga, odnosno cenovnik usluga u okviru univerzalne poštanske usluge i cenovnik usluga izvan opsega univerzalne poštanske usluge - rekao je Jekić za 24 sedam.

Doneli smo i još dva nova akta, to su Opšti uslovi o pružanju usluga unutar opsega univerzalne poštanske usluge i Opšti uslovi o pružanju usluga izvan opsega univerzalne poštanske usluge - dodao je Jekić.

Povećanje od oko 12,5 odsto

Univerzalna poštanska usluga predstavlja uslugu od javnog značaja koju Pošta Srbije pruža na teritoriji cele Republike Srbije, u okviru propisanih standarda kvaliteta i bez diskriminacije.

U te usluge spadaju pismonosne pošiljke do dva kilograma, paketi do 10 kilograma u polasku i do 20 kilograma u dolasku iz inostranstva, kao i poštanske uputnice. Ovaj cenovnik je praktično dominantno doneo izmene cena u okviru univerzalne poštanske usluge - cena pismonosnih pošiljaka i paketa. Cenovnici univerzalne poštanske usluge su promenjeni za nekih 12,5 odsto - toliko je povećanje - objasnio je Jekić.

Promene se, pre svega, odnose na pismonosne pošiljke i pakete, dok su ostale usluge iz univerzalnog opsega imale minimalne ili simbolične korekcije cena.

Kada je reč o Postekspres pošiljkama, osnovne cene uglavnom ostaju nepromenjene.

Tu nema značajnih izmena. Promenjene su samo cene dopunskih usluga koje su zajedničke praktično i za univerzalnu poštansku uslugu i za Postekspres, kao što su povratnica ili lično uručenje - zaključio je Jekić.

To znači da će korisnici i dalje moći da šalju ekspresne pošiljke po dosadašnjim osnovnim cenama, ali će dodatne usluge, poput povratnice ili ličnog uručenja, biti skuplje.

Pored Pošte Srbije, i pojedine međunarodne kurirske službe najavile su korekcije cena. Kompanija DHL Ekspres, jedan od vodećih svetskih pružalaca međunarodnih ekspresnih usluga, saopštila je da od 1. januara 2026. godine dolazi do usklađivanja cena u Srbiji.

Prosečno povećanje cena iznosiće 4,9 odsto.