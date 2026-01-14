Slušaj vest

Milenko Jović, direktor tehničkog pregleda, objasnio je kako funkcioniše sistem popusta, na koja vozila se odnosi, i kako se računaju porezi i takse pri registraciji vozila. Njegovi saveti i pojašnjenja pomažu vozačima da razumeju kako se formira konačna cena registracije i kako da maksimalno iskoriste sve predviđene popuste.

Koja vozila ostvaruju popust?

Prvo pitanje koje se često postavlja jeste: da li se pojeftinjenje registracije odnosi na sva vozila ili samo na određene kategorije.

- Pojeftinjenje se odnosi na vozila koje su sada upala, shodno toj starosnoj granici, u nižu kategoriju. I oni ostvaruju popust. Znači, nije to sad pojeftinjenje koje je generalno za sva vozila, nego jednostavno oni ostvaruju prema tom Zakonu o porezu na upotrebu motornih vozila umanjenje. I konkretno na primeru - za vozilo radne zapremine do 2.000 kubika. Vozilo koje je godine proizvodnja 2006, konkretno sad će platiti porez u iznosu od 3.378 dinara, a prošle godine taj porez mu je iznosio 9.858 dinara - objasnio je Jović.

Ovim primerom Jović pokazuje da ušteda zavisi od kombinacije starosti vozila i njegove radne zapremine. Dakle, ne radi se o uniformnom popustu za sva vozila, već o sistemu koji "favorizuje" starija vozila, pri čemu je osnovna logika da što je vozilo starije, to ostvaruje veće umanjenje poreza.

Kriterijumi starosti i zapremine motora

Vozači često žele da znaju kako se klasifikuju vozila i kada tačno ostvaruju popust.

- Zakonodavac je propisao da se ta taksa prilikom registracije plaća na sledeći način. U zavisnosti od radne zapremine vozila, plaća se maksimalni iznos propisane takse, odnosno taj porez na upotrebu motornih vozila. Vozila nakon navršenih nekih godina starosti ostvaruju umanjenje - kaže Jović.

On daje primer vozila do 1.150 kubika za koje se plaća taksa od 1.910 dinara, dok vozilo, recimo, od preko 3.000 kubika plaća taksu čak i do 350.000 dinara.

- Vozila koja su 2020. godište, 2017. godište, 2015. godište i 2006. godište, ona će ostvariti sad popust u ovoj godini, jer svaka ta nova kalendarska godina nam donosi da se te granice povuku i da jednostavno vozilo ostvari taj veći popust - dodaje on.

Dakle - vozila koja su 2020, 2017, 2015. i 2006. godište u ovoj godini ostvaruju popust.

Pored toga, porez na upotrebu motornih vozila zavisi od radne zapremine motora - motori veće kubikaže plaćaju višu osnovnu taksu.

Koliki su popusti i kako ih ostvariti

- Ono što je jako bitno da znamo, da u zavisnosti kolika nam je radna zapremina, što je veća, onda je taj iznos registracije viši. Vozila do 1.150 kubika, koje su, recimo, godište od 2026. do 2021. plaćaju taj iznos od 1.910 dinara. A vozila, u istoj toj godini starosti, ali sa većom kubikažom, plaćaju čak i do 350.000 dinara - navodi Jović.

Zakonodavac je propisao da postoje umanjenja i to od:

5-8 godina starosti - 15% umanjenje poreza

8-10 godina starosti - 25% umanjenje poreza

10 i više godina starosti - 40% umanjenje poreza

20 i više godina starosti - najveći popust, do 20% od maksimalne cene Primer najveće uštede

- To može da bude vozilo, recimo, radne zapremine od 2.000 do 2.500 kubika. I kad bismo gledali da je godište tog vozila 2015, možemo da kažemo da će to vozilo u ovoj godini platiti porez na upotrebu motornog vozila 29.214, a da je u prošloj godini isti taj porez platio 48.720 dinara. Kada to oduzmemo, možemo da zaključimo da je tu ušteda od nekih 19.500 dinara.

Na ovom primeru se jasno vidi kako se najveći popust računa - starije vozilo srednje ili veće kubikaže u ovoj godini može da uštedi praktično do 20.000 dinara.

Šta je porez na upotrebu motornih vozila?

- Porez na upotrebu motornih vozila je u stvari taksa koja je propisana, koju moramo da uplatimo da bismo registrovali vozilo - kaže Jović.

Dodatni troškovi pri registraciji vozila:

Opštinska taksa za držanje vozila

Administrativni porez za upis u jedinstveni registar vozila

Obavezna uplata za produženje registracije vozila

Sve ove stavke moraju biti plaćene da bi registracija bila važeća.