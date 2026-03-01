Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje?

Slušaj vest

Prema statistici njemačkog autokluba ADAC, problemi s akumulatorom uzrok su gotovo polovina svih kvarova na putu.

Zašto akumulatori otkazuju?

Razlog je jednostavan: hemijski procesi unutar akumulatora usporavaju se na niskim temperaturama, zbog čega on ne može isporučiti dovoljno energije potrebne za pokretanje hladnog motora.

Znakovi za uzbunu

Srećom, akumulator retko otkazuje bez najave. Postoji nekoliko tipičnih znakova koji ukazuju na to da je vreme za postu servisu ili nabavku nove baterije. Prema ADAC-u, trebali biste obratiti pažnju ako se motor pokreće sporo i tromo umesto energično, anlaser se jedva okreće jer mu nedostaje snage, kontrolne lampice na instrumentnoj ploči trepere ili svetle slabije nego inače ili ako radio pokazuje smetnje kratko nakon pokretanja motora.

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock

Svi ovi simptomi jasan su pokazatelj da akumulator gubi snagu. Ignorišete li ih, reskirate da vas iduće jutro dočeka potpuno prazna baterija i automobil koji ne možete da upali.

Skriveni simptomi

Kod modernijih automobila postoji još jedan simptom. Ako vaš auto ima start-stop sistem, motor bi se trebao automatski ugasiti kada stojite, na primer na semaforu. Ali, ako primetite da se to ne događa iako su svi uslovi zadovoljeni, to može biti znak da je sistem za upravljanje vozilom već prepoznao oslabljeni akumulator. Kako bi sačuvao preostalu energiju, sistem namerno isključuje start-stop funkciju da dodatno ne opterećuje bateriju.

Savet stručnjaka iz ADAC-a je jasan - ne čekajte da automobil potpuno otkaže poslušnost. Ako prepoznate prve znakove upozorenja, na vreme zamenite akumulator. Time ćete uštedeti novac za skupu pomoć na putu i vučnu službu, ali i dragoceno vrijeme. Preventivna provera akumulatora u servisu, posebno uoči zimske sezone, najbolja je zaštita od neprijatnih iznenađenja.