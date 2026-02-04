Slušaj vest

Američka automobilska asocijacija (AAA) preporučuje da rezervoar goriva ne bude prazan, naročito zimi, jer veća količina goriva smanjuje stvaranje kondenzacije u rezervoaru. Ipak, mehaničari ističu da stalno "dolivanje do čepa" takođe nije idealno rešenje.

Prema njihovim savetima, u većini situacija najbolje je držati nivo goriva između četvrtine i punog rezervoara.

Najvažnije je da gorivo ne padne ispod jedne četvrtine, jer to štiti pumpu za gorivo i smanjuje rizik da ostanete bez benzina u nezgodnom trenutku.

Sa druge strane, često dopunjavanje do maksimuma može negativno uticati na sistem za gorivo.

Postoje i situacije kada je preporučljivo imati više od pola rezervoara. Tokom zime, naročito pri najavama snežnih oluja ili loših vremenskih uslova, veća količina goriva može značiti duže grejanje kabine ako se nađete u zastoju ili daleko od pomoći.

Razlog zašto nije dobro voziti "na rezervi" leži u radu pumpe za gorivo. Kod većine automobila ona se hladi i podmazuje samim gorivom. Kada je nivo nizak, pumpa radi pod većim opterećenjem i na višim temperaturama, što može ubrzati njeno trošenje.

Iako mnogi vozači godinama voze sa upaljenom lampicom za rezervu bez vidljivih posledica, mehaničari upozoravaju da takva navika dugoročno može skratiti vek trajanja sistema za gorivo – slično kao što nezdrav način života ne utiče isto na svakoga, ali uvek nosi rizik.