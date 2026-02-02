Slušaj vest

SAPENS i UPS "Nezavisnost” su, preko svojih opštinskih udruženja i odbora korisnika penzija, objavili javni poziv za prijavu penzionera za ovaj vid društvenog standarda, a sredstva obezbeđuje Republički fond PIO.

Korisnici penzija mogu podneti prijave za ovu vrstu pomoći zaključno sa 25. februarom, a preliminarne rang-liste biće objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija 26. februara.

Osnovni kriterijum visina penzije

Osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći je visina penzije, odnosno da penzija ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10%, što iznosi 34.201,32 dinara. Potrebno je da penzioneri, prilikom podnošenja prijave, ponesu poslednji penzijski ček (izveštaj iz

banke), kao dokaz o visini penzije, a u slučaju da korisnik prima i penziju iz inostranstva (čiju visinu dokumentuje izvodom banke), iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 34.201,32 dinara.

Kako propisuje Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, udruženja i odbori korisnika penzija formirali su komisije sa zadatkom da objave poziv za dodelu solidarne pomoći, da primaju prijave, utvrđuju i overavaju rang-listu i objavljuju je na oglasnoj tabli udruženja i odbora korisnika. Komisije se, takođe, staraju o tome da svi korisnici penzija, pod istim uslovima, bez obzira na članstvo u penzionerskoj organizaciji, ostvare ovo pravo.

Prednost imaju samohrani penzioneri

Kada je reč o rangiranju korisnika koji ispunjavaju uslove za korišćenje ovog vida društvenog standarda, prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda

penzija (koja ne prelazi 34.201,32 dinara), a prioritet imaju i korisnici penzija stariji po godinama života.

Korisnici penzija imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. Za odlučivanje po prigovorima na rang-listu, formira se drugostepena komisija sa dva člana SAPENS-a i jednim članom UPS „Nezavisnost”, koja će razmatrati uložene prigovore, a nakon toga se utvrđuju o objavljuju konačne rang-liste, 5. marta, a podela paketa može otpočeti već sutradan od dana objave konačnih rang-lista.

Povećan iznos novca za pakete

Pravilnik o društvenom standardu propisuje da se solidarna pomoć dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa (sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu), putem sprovođenja jedinstvene nabavke, a poslovi sprovođenja ove nabavke poveravaju se Savezu penzionera Srbije. SAPENS transparentno sprovodi nabavku i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija, koji dalje distribuiraju pakete do samih korisnika. Zahvaljujući tome se dolazi do bolje cene pojedinačnih paketa i njihove standardizacije, odnosno do toga da svakom penzioneru pripadne paket iste sadržine.

Ove godine su za pakete solidarne pomoći izdvojena sredstva u visini od 240 miliona dinara, dok je u 2025. godini za ove namene bilo utrošeno 180 miliona dinara. Značajno veći iznos sredstava koji se izdvaja za ove namene omogućiće da ove godine pakete solidarne pomoći dobije znatno veći broj u odnosu na prethodne godine – čak 113.351 korisnik penzije.