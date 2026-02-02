Slušaj vest

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 99,0618 i slabiji je za 0,6 odsto u odnosu na petak.

Dinar je u odnosu na dolar jači za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 13,8 odsto, a od početka godine jači je za 0,9 odsto.