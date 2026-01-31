Slušaj vest

Na samo osam kilometara od Kraljeva, u jugozapadnom delu Kraljevačke kotline, nalazi se Mataruška Banja smeštena u srcu Srbije. Leži na nadmorskoj visini od 205 metara, u jugozapadnom delu Kraljevačke klisure, na desnoj obali reke Ibar. Poznata je po lekovitim termalnim vodama i dugoj tradiciji banjskog turizma.

Vožnja automobilom od Beograda do banje traje oko tri sata, i to auto-putem E75 do Kraljeva, a zatim lokalnim putem do banje.

Bogat istorijat banje

Lekoviti izvori Mataruške Banje je poznati još iz rimskog perioda, a prvi pisani tragovi potiču iz 19. veka. U to vreme banju su posećivali aristokratski i visoki činovnički slojevi Srbije, a od 20. veka počinje razvijanje turističke infrastrukture. Pre dve godine Mataruška banja je renovirana zahvaljujući saradnji sa EU integracijama, ali je zadržala autentičan ambijent i mir.

Najbolje vreme za posetu su proleće i jesen kada turisti i korisnioci rehabilitacionog centra mogu da uživaju u dugim i opuštajućim šetnjama u prelepom parku, dok je zima vreme za spa i velnes tretmane. Upravo zbog bogatog sadržaja kao što su saune, bazeni, hidromasaže i spa tretmani Mataruška banja sve češće je destinacija na koju dolaze upravo mladi koji žele da se opuste i uživaju u prelepoj prirodi i izletima.

Lekovita svojstva vode

Kada su u pitanju oni stariji, u banju dolaze zbog lekovite vode. Banja je poznata po termalnoj, karbonatnoj i gvožđevitoj vodi, temperature oko 34–37°C i preporučuje se za sledeća stanja:

Bolesti lokomotornog sistema (reumatizam, artritis, povrede mišića i kostiju)

Bolesti nervnog sistema i stresa

Problemi sa cirkulacijom

Kožne bolesti (dermatološki problemi)

Najčešče se koriste tretmani kao što su kupke, hidromasaže, masaže, fizioterapija i rehabilitacija. Osim toga Mataruška banja ima idealnu kombinaciju lekovite vode i umereno - kontinentalne blage klime. Zaklonjenost planinama i šumama doprinosi da nema jakih vetrova, a mikroklima je različita u odnosu na Kraljevo iako je od same banje udaljena svega osam kilometara. Temperature u letnjim danima su niže, prijatnije, a zbog velike pošumljenosti i bogatog parkovskog prostora vlaga donosi poseban osećaj svežine.

Zahvaljujući kratkotrajnim letnjim pljuskovima koji nisu retki na ovom području, vazduh u Mataruškoj banji ima veću količinu ozona. Inače, u Mataruškoj banji kiša pada svega 125 dana tokom godine (najviše u maju i novembru) pa je lepo vreme gotovo zagarantovano.

Specijaliteti

Planine Goč i Stolovi su idelani za pešačenje, planinarenje i biciklizam, a tu je i manastir Ljubostinja (15 km od banje) koji je značajan kulturno-istorijski spomenik sa freskama iz 14. veka. Nedaleko od banje je i Kraljevo sa svojom bogatom istrojom, a pored obilazaka istorijskih znamenitosti i uživanju u banji, lokalne kafane nude bogate srpske specijalite ovog kraja.

Na meniju su tradicionalna srpska jela: pasulj, pečenje, domaći sirevi i kajmak, jagnjetina sa ražnja, kobasice i suhomesnati proizvodi iz centralne Srbije, pite i gibanice, domaća rakija i likeri...

Cene su vrlo prihvatljive čak i za one sa plićim džepom. Tako obrok salata košta oko 700 dinara, paste su od 760 do 930, jela sa mesom od 930 pa do 1.100 po porciji, dok je cena domaže kafe 160 dinara.

Cene smetaja

Kad je u pitanju cene smeštaj u Mataruškoj banji one su vrlo povoljne. Privatan smeštaj može se naći i za 2.000 dinara pa naviše u zavisnosti od opremljenosti i udaljenosti od same banje. U blizini se nalaze i brojni apartmani sa vrlo pristojnim smeštajem, dok su sobe uhotelima nešto skuplje, ali uz noćenje najčešće dobijete i doručak. Ne može se reći da je Mataruška banja baš bagatela, ali možete da se odmorite i uživate za pristojne pare.