Kada čujete priču da su neki IT-jevci u sred radnog dana izgubili pristup VPN-u, mejlu i poslovnom računaru, a na kraju smene mejlom potvrdu da su otpušteni — i to zajedno sa 348 kolega — mogli biste da pomislite da je toliko dramatično da se verovatno nije desilo. Nažalost, ne biste bili u pravu jer se to desilo u beogradskom odeljku Lottomatica.

Lottomatica, italijanska kompanija za igre na sreću i sportsko klađenje, kupila je 2024. godine firmu SKS365 (poznatu po brendu Planetwin365) za 639 miliona evra.

Kompanija je upravo eksplicitno objavila da je prethodna godina bila izvanredno uspešna finansijski.

Beogradski IT tim je bio zadužen za migraciju na Lottomatica platformu. Prema nezvaničnim informacijama sa Reddita, tim je taj posao završio — i nagađa se da je upravo tada postao nepotreban.

Italijanski sindikat diže alarm zbog AI otpuštanja

Prema saopštenju italijanskog sindikata USB, Lottomatica je otpustila 348 zaposlenih u svojoj srpskoj podružnici PWO što zvanično potvrđuje ovu priču.

Sindikat izražava zabrinutost i traži da se otvori pregovarački sto o tri stvari: uticaju AI na radne procese, garancijama za zaposlene u celoj grupaciji i merama zaštite za one kojima preti gubitak posla.

Ono što čini stvar gorkom je način na koji je to urađeno. Na Reddit threadu "Lottomatica kaputt" na r/programiranje, korisnici koji tvrde da su bivši zaposleni opisuju filmsku scenu:

U 12 su ugasili VPN, mi mislili tehnički problem, u 14h stigla mejl da smo svi otpušteni... Kolega koji radi u kancelariji nije mogao da izađe jer su im deaktivirali kartice... PC zaključan. Kao da smo kriminalci.

Drugi korisnik dodaje kontekst:

- Kada su nas kupili pre dve godine, očekivanja su bila drugačija. Nove pozicije, povećanje plata... Oni su jedna ograničena i neorganizovana masa gde se ne zna nikakav red i raspored.

Da li je krivac AI?

Italijanski sindikat USB u svom saopštenju pominje AI kao faktor — traži da se otvori diskusija o uticaju veštačke inteligencije na radna mesta.

Lottomatica u svom godišnjem izveštaju za 2024. pominje LAMP platformu koja "strateški integriše AI u sve poslovne jedinice, od korisničke podrške do logistike". U rezultatima za prvi kvartal 2025, navode AI model koji automatski upravlja tiketima i donosi odluke za 150 milisekundi.

Drugim rečima, firma se aktivno hvali berzi koliko koristi AI za efikasnost.

Ali realniji odgovor je verovatno prozaičniji: ovo je klasično čišćenje posle akvizicije.

Kupili su firmu, iskoristili njen tim da završi migraciju, i onda taj tim ugasili jer im više ne treba. Iz godišnjeg izveštaja za 2025, integracija PWO je završena uz 87 miliona evra sinergije, sa punim efektom u 2026.

Istovremeno bi bilo nerazumno potpuno isključiti opciju da je AI imao veze sa ovim. Firma priča o tome berzi, sindikat takođe priča o tome, tako da, gde ima dima...