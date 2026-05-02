Svaki dan ista scena: auto, gužva, semafori, traženje parkinga. Škola, posao, obaveze... i sve između.

Koliko vas to stvarno košta?

Minimum 20 minuta u jednom pravcu. Pomnožite to sa odlascima i povracima. Vrlo brzo - sat i po do dva sata dnevno. Dva sata. Svakoga dana.

To nisu samo minuti u kolima. To su propušteni trenuci: razgovori koji se nisu desili, vreme za sebe koje ste odložili, dan koji je prošao brže nego što je trebalo.

A sutra opet sve isto.

24 SATA PREKRATKO TRAJE

Nije stvar u tome da ste loše organizovani. Problem je što previše vremena odlazi na logistiku: vožnju, parking, čekanje, povratak. Zato i kada krenete ranije, često imate osećaj da opet ne stižete.

A dobro znate šta biste mogli da uradite sa ta dva sata dnevno. Kafu sa prijateljima. Šetnju u prirodi. Trening. Mirnih pola sata samo za sebe. Problem nije u željama. Problem je što grad prečesto pojede vreme namenjeno životu.

Koliko vremena dnevno poklanjamo logistici? Vožnja dece do vrtića - 20 minuta vožnje.

Parking - 10 minuta.

Dva odlaska.

Dva povratka.

Jedan dan. Deluje bezazleno? Pomnožite sa 5 dana.

Sa 4 nedelje.

Sa 12 meseci. Ne gubite minute, gubite delove života.

VIŠE VREMENA ZA VAS

Ne tražite previše. Ne tražite nemoguće. Želite ono što bi trebalo da bude normalno: da u jednom danu, pored svih obaveza, ostane još malo prostora i za vas.

Za jutro bez žurbe. Za vreme sa porodicom. Za telo i duh. Za trenutke koji ne služe ničemu drugom osim da se osećate dobro.

Zato je idealno birati za život mesto na kome je sve objedinjeno. Mesto gde ste za minut-dva od svog stana u parku, gde vas jedna vožnja liftom deli od bazena i saune, a isto toliko vam je potrebno da stignete do marketa, banke ili obdaništa. Mesto u kome automobil stoji parkiran, jer vam nije potreban za svaku sitnicu.

LUKSUZ KAO DEO SVAKODNEVICE

Na pomen luksuza mnogi prvo pomisle na nakit, satove ili skupe automobile. Ali da li je to danas zaista najveći luksuz?

Ako malo bolje razmislite, shvatićete da je vreme jedino što je zaista neprocenjivo.

Vreme koje je samo vaše. Vreme za kafu, trening, plivanje, saunu ili predah. Danas se bogatstvo više ne meri samo u kvadratima, već u vremenu koje uspevate da sačuvate za sebe.

Vreme koje vraćate sebi - to je čist luksuz.

NEBESSA KVART – MESTO NA KOME MINUT TRAJE 60 SEKUNDI

Projekat koji svojom arhitekturom rešava ono najbitnije – problem sa vremenom – jeste NEBESSA kvart. U pitanju je kvart koji se trenutno gradi na Novom Beogradu i predstavlja koncept budućnosti i života kakav svi zaslužujemo.

NEBESSA kvart nije projektovan oko kvadrata, već oko života. Oko ideje da vam najvažnije stvari ne budu udaljene desetinama minuta, već jednim liftom, nekoliko koraka i jednom dobrom odlukom. Zato ovde ne dobijate samo adresu. Dobijate mirniji ritam dana, manje logistike i više vremena za sebe.

Ujutru se budite pola sata kasnije, jer više ne morate da žurite ni da decu odvedete u obdanište ili školu, niti da krećete ranije na posao. Decu ostavljate u obdaništu koje se nalazi na dva minuta od vašeg stana. Već dva minuta kasnije pijete svoju omiljenu kafu u parku na krovu, sa pogledom na Beograd, a za svega jednu vožnju liftom spremni ste za nove poslovne ponude u besplatnom coworking prostoru, samo za stanare.

I tako za sve što vam je potrebno. Market je udaljen 2-3 minuta, pošta i banka su nadohvat ruke, a automobil ostaje tamo gde mu je i mesto - parkiran.

Jer pravi luksuz danas nije samo ono što imate. Pravi luksuz je način na koji živite svaki dan. Kada vam sve važno više nije preko grada, već na nekoliko koraka od vas, tada ne dobijate samo komfor. Dobijate život sa manje stresa, više vremena i više prostora za ono što je zaista važno.

Vreme koje ostaje vaše. Čist luksuz