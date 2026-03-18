Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić obišao je danas u Aranđelovcu porodično poljoprivredno gazdinstvo Dragana Jovanovića iz Brezovca, koje je primer dobre prakse i uspešno razvijene poljoprivredne proizvodnje.

Dragan Jovanović bavi se voćarstvom, stočarstvom i ratarstvom, pri čemu se posebno izdvaja malinjak površine 70 ari.

Ministar Glamočić je istakao kako je reč o gazdinstvu na kom zajedno rade čak četiri generacije i da takvi primeri pokazuju snagu i potencijal srpske poljoprivrede.

Ovo je pravi primer uređenog, modernog i održivog gazdinstva - sve je pod konac, od stočarstva do voćarstva, poseduju savremen sistem za navodnjavanje i uspeli su da rizike, čak i u sušnim godinama, svedu na minimum, poručio je ministar.

Glamočić je naglasio da država snažno podržava proizvođače iz tih krajeva, ističući da je za poljoprivredu opštine Aranđelovac samo u 2025. godini isplaćeno više od 350 miliona dinara podsticajnih sredstava.

On je podsetio da je u toku isplata podsticaja po hektaru, te da je u prethodnih 15 dana već isplaćeno više od 14 milijardi dinara, odnosno u proseku oko milijardu dinara dnevno. Kako je naveo, poljoprivrednicima su na raspolaganju i najpovoljniji krediti sa kamatnim stopama od nula do tri odsto.

Dodao je da se sa podrškom nastavlja i najavio da će u aprilu biti raspisani javni pozivi za mere u stočarstvu, pre svega za premiju za mleko za prvi kvartal, kao i podsticaji za kvalitetna priplodna grla.

Ministar je istakao da je Srbija i dalje lider u proizvodnji maline. Upravo sa ciljem da domaća malina bude nedvosmisleno označena kao proizvod iz Srbije i jasno razdvojena od eventualne uvozne robe, država je uvela oznaku „100% iz Srbije“, kojom štiti domaću proizvodnju i promoviše domaće proizvode, a potrošačima omogućava da lako razlikuju srpsku od uvozne robe, naveo je Glamočić i dodao da će inspekcije pojačati kontrole, te da zloupotrebe neće biti tolerisane.

On je ukazao i na nedostatak radne snage kao izazov sa kojim se malinari, ali i drugi poljoprivrednici suočavaju, ističući da država radi na pronalaženju sistemskih rešenja za prevazilaženje ovog problema.

Dragan Jovanović je pohvalio mere podrške koje država obezbeđuje. Koristimo podsticaje i za biljnu proizvodnju i za stočarstvo i ta podrška nam je od velikog značaja, jer sami ne bismo mogli da opstanemo, rekao je Jovanović i dodao da je prošla godina bila dobra za malinu, i u pogledu prinosa, i u pogledu cene, i da su im sistemi za navodnjavanje pomogli da ublaže posledice suše. (Napomena: ispravljeno malo početno slovo u prezimenu iz originala).

Današnja poseta gazdinstvu Dragana Jovanovića još jedna je potvrda da su kontinuirana podrška države i posvećen rad domaćina temelj razvoja konkurentne i održive poljoprivrede u Srbiji.