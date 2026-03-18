Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da postupa po krivičnoj prijavi „Telekom Srbija“ AD protiv NN lica zbog izvršenja krivičnog dela Iznuda u pokušaju.

 - U toku je intenzivno preduzimanje radnji usmerenih na prikupljanje dokaza i identifikaciju učinilaca navedenog krivičnog dela, koja se sprovodi u saradnji Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu, Uprave za tehniku Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP RS, INTERPOL-a i relevatnih inostranih kompanija - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Nakon pribavljanja neophodnih podataka i obaveštenja, te analize istih, kako se dodaje, javnost će biti obaveštena o daljem postupanju tužilaštva.

