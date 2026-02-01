Slušaj vest

Na tržištu polovnih automobila svašta se može zateći, ali slučaj koji je otkriven u Nemačkoj teško da se može i sa čim uporediti.

Naime, policija u Ludvigsburgu u Nemačkoj otkrila je da je osoba koja je prodavala polovan Mercedes u njega ugradila drvene kočione obloge.

Nakon aukcije, vozač firme koja je kupila Mercedes poslat je po vozilo. Međutim, tokom vožnje brzo je shvatio da kočnice ne rade kako bi trebalo. Kontaktirao je šlep-službu i policiju.

drvene kočnice Mercedes
Foto: Polizei Ludwigsburg

Odvezao auto kod majstora, onda usledio šok

Mercedes je odvučen do servisa, gde su mehaničari primetili spaljenu drvenu prašinu na prednjim točkovima; detaljnijim pregledom otkriveno je da su prednje pločice izrađene od drvenih blokova.

Ko god da je to uradio, očigledno ima smisla za bizaran humor - crnim markerom je na jednoj od pločica napisano "Brembo".

Ova italijanska kompanija zaista proizvodi različite vrste pločica za kočnice, ali nijedna od njih ne uključuje drvo kao materijal, piše Revijahak.

drvene kočnice Mercedes
Foto: Polizei Ludwigsburg

Ako nas ova priča nečemu može naučiti, to je da uvek detaljno proverite polovan automobil pre kupovine.

Zanimljivo je da je Mercedes u svojim ranim danima imao vozilo sa drvenim kočnicama – Benz Patent-Motorwagen iz 19. veka.

Sve se promenilo 1888. godine, kada su drvene kočnice zamenjene kožnim.

Kurir.rs

