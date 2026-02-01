Slušaj vest

Nekada je skoro svaka kuća u Banatskom Dvoru, selu u opštini Žitište, pored ostale živine, držala i guske. Danas se domaćinstva koja imaju guske mogu prebrojati na prste jedne ruke. Jedan od onih koji od ove lepe i korisne živine ne odustaje je Zoltan Erdei.

– Volim životinje i lepu živinu, a guske su mi možda i najlepši ukras u dvorištu. Pritom su vrlo korisne i isplative. Ove godine sam imao jato od 40 gusaka, najveći deo sam prodao, a ostalo mi je još osam, za koje se nadam da ću pronaći kupca – priča Zoltan Erdei.

Drži rasu „italijanka“, lepe bele guske. Gusani dostignu težinu od šest, pa i sedam kilograma, dok su guske nešto lakše. Ova rasa nije zahtevna za uzgoj, meso im je ukusno i lepo, a nosivost dobra. Jako vole zeleniš ali i kukuruz, žito…

– Guske su u selu prestale da se gaje kad je zabranjeno da se puštaju na ulicu, na pašu. Nekada ih pustite na ulicu i ne brinete. Sada im treba veliko dvorište i puno trave, pa moram da se snalazim. Kosu u ruke, pa u potragu za dobrom travom – priča Zoltan i dodaje da guske vole vodu, te im je u dvorištu potrebno i neko veliko korito.

Foto: T.S. / Kurir

Zoltan je ove godine kupio dvadeset guščića, a dvadeset ih je izvela guska iz njegovog jata. Hrane se od proleća do jeseni, najkasnije do kraja novembra. Onda deo ide u prodaju, a deo ostaje za priplod.

– Mušterije traže i guščiju mast. Imam i to u ponudi, istopim salo, pa pakujem u teglice. Najviše se mast traži zbog problema sa disanjem. Ako je guska dobro utovljena, od jedne se može dobiti i litar masti – ističe naš sagovornik.

Guščije perje više nije popularno kao nekad, pa guske niko i ne čupa. Perje nema ko da otkupi a ako i ima, kilogram je 300 dinara, pa se čupanje ne isplati.