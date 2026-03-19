Posle više od pet godina izgradnje, u Sloveniji je konačno otvorena druga cev tunela na auto - putu Karavanka, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u ovoj zemlji poslednjih godina. Otvaranje ovog tunela omogući će bržu vezu između Balkana i srednje Evrope, povećaće bezbednost i protok saobraćaja, a puni kapacitet dostići će do 2029. godine.

Reč je o tunelu koji predstavlja ključni deo evropske saobraćajne mreže i povezuje Sloveniju i Austriju, a ukupna vrednost projekta je oko 115 miliona evra bez PDV-a.

Ministarka za infrastrukturu Alenka Bratušek istakla je da je ovo najsavremeniji drumski tunel u Sloveniji.

- Ovo je naš najmoderniji tunel i dio jedne od ključnih evropskih transportnih veza - rekla je Bratušek.

Veća sigurnost i protok saobraćaja

Dodavanje druge cevi ima za cilj povećanje bezbednosti i protoka saobraćaja, jer je do sada tunel funkcionisao kao jedna cev, što je predstavljalo usko grlo na ovoj visokofrekventnoj deonici.

Predsednik UO DARS-a Andrej Ribič je naglasio da je projekat realizovan u zahtevnim geološkim uslovima uz primenu najsavremenije tehnologije.

Tunel će ubrzati put ka srednjoj Evropi

Nova cev je ukupne dužine 7.948 metara, od čega je 3.546 metara na slovenačkoj strani, dok je ostatak na teritoriji Austrije.

Tokom izgradnje iskopano je oko 428.000 kubnih metara materijala, dok je ugrađeno skoro 195.000 kubnih metara betona. U tunelu je izgrađeno 12 sigurnosnih prolaza i četiri skladišne niše.

Projekat je obuhvatio i proširenje autoputa na slovenačkoj strani, kao i izgradnju savremenih sistema za ventilaciju, obezbeđenje i nadzor.

Puni kapacitet tek 2029. godine.

Iako će saobraćaj biti preusmeren na novu cev, puni efekti projekta neće biti vidljivi odmah. U narednom periodu sledi sanacija stare cevi, nakon čega će obe cevi biti u potpunosti funkcionalne. Prema planovima, kompletan sistem bi trebalo da bude u potpunosti operativan 2029. godine.

Ključna evropska veza

Tunel Karavanke, otvoren 1991. godine, predstavlja jednu od najvažnijih saobraćajnih veza između Centralne Evrope i Zapadnog Balkana. Saobraćaj kroz tunel je značajno porastao poslednjih godina sa oko 6.200 vozila dnevno u 2005. godini na više od 13.500 vozila u 2023. godini, što dodatno potvrđuje potrebu za njegovim proširenjem.

Zašto je ovaj tunel važan za region?

Značaj projekta prevazilazi Sloveniju i Austriju već je važan za ceo region Balkana, a evo i zašto:

povezuje ek-Yu zemlje sa tržištem EU

ubrzava transport robe i putnika

smanjuje zastoje u turizmu

jača logistiku i trgovinske tokove

povećava bezbednost saobraćaja

Za zemlje regiona ovo je jedna od najvažnijih saobraćajnih tačaka ka Zapadu.

Ko je izgradio tunel?

Radove na izgradnji druge cevi izvodi turska kompanija Cengiz Insaat, poznata po realizaciji velikih infrastrukturnih projekata širom Evrope, Bliskog istoka i Azije. Oni su bili odgovorni za iskop tunela, građevinske radove i probijanje kroz planinski masiv Karavanki.

Ukupna količina iskopanog materijala procenjena je na 428 hiljada kubika, što bi bilo dovoljno da se napuni 171 olimpijski bazen, dok je količina utrošenog betona 195 hiljada kubika, odnosno 78 olimpijskih bazena.