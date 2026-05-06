Pavkov je naglasila da će u narednoj fazi kampanje biti realizovan niz konkretnihaktivnosti širom zemlje, od akcija čišćenja i sadnje, edukacije o značaju zaštićenihpodručja do aktivnog učešća mladih u realizaciji kapitalnih zelenih projekata.„Sve je spremno za nastavak velike ekološke kampanje koja ima za cilj da okupi mladeširom Srbije oko zajedničke misije očuvanja prirode. Očekuju nas brojne akcijekojima će se dodatno osnažiti uloga mladih u ovoj oblasti, od uređenja prostora isadnje, do terenskih i edukativnih aktivnosti. Naša misija je da podstaknemo mladeda preuzmu inicijativu i da postanu pravi čuvari prirode i ambasadori održivograzvoja u svojim lokalnim zajednicama. Krećemo iz srca centralne Srbije, iz Kraljeva,a onda nastavljamo put ka Kopaoniku. Zato pozivam sve mlade da nam se pridruže, a nanašim kanalima informisanja mogu da pronađu sve neophodne informacije oplaniranim aktivnostima kako u ovim mestima, tako i narednim akcijama koje ćemorealizovati, ali i načinu kako da se prijave i daju svoj lični doprinos“, rekla jePavkov.