Pavkov najavila nastavak velike nacionalne ekološke kampanje za mlade: „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov najavila je nastavak velikenacionalne ekološke kampanje za mlade pod sloganom „Priroda nema alternativu. Zatodeluj i ti!“, koja ima za cilj da podstakne šire društveno angažovanje mladih uočuvanju prirode i dodatno ih osnaži kao stubove održive budućnosti Srbije.
Pavkov je naglasila da će u narednoj fazi kampanje biti realizovan niz konkretnihaktivnosti širom zemlje, od akcija čišćenja i sadnje, edukacije o značaju zaštićenihpodručja do aktivnog učešća mladih u realizaciji kapitalnih zelenih projekata.„Sve je spremno za nastavak velike ekološke kampanje koja ima za cilj da okupi mladeširom Srbije oko zajedničke misije očuvanja prirode. Očekuju nas brojne akcijekojima će se dodatno osnažiti uloga mladih u ovoj oblasti, od uređenja prostora isadnje, do terenskih i edukativnih aktivnosti. Naša misija je da podstaknemo mladeda preuzmu inicijativu i da postanu pravi čuvari prirode i ambasadori održivograzvoja u svojim lokalnim zajednicama. Krećemo iz srca centralne Srbije, iz Kraljeva,a onda nastavljamo put ka Kopaoniku. Zato pozivam sve mlade da nam se pridruže, a nanašim kanalima informisanja mogu da pronađu sve neophodne informacije oplaniranim aktivnostima kako u ovim mestima, tako i narednim akcijama koje ćemorealizovati, ali i načinu kako da se prijave i daju svoj lični doprinos“, rekla jePavkov.
Ministarka je pozvala sve građane da se pridruže, ističući da je doprinos svakogpojedinca dragocen, jer samo zajedničkim delovanjem mogu da se postignu trajni ividljivi rezultati u očuvanju životne sredine.
„U godini koju je i Generalna skupština UN proglasila Međunarodnom godinomvolontera za održivi razvoj, pokažemo da Srbija ima mlade ljude spremne da seuključe. Kampanja je prilika da svi kao jedan, kao jedna velika porodica, konkretnimdelima doprinesemo zajednici, u duhu naše poruke Priroda nema alternativu. Zatodeluj i ti!“, dodala je Pavkov.
