Paradajz skup ko zlato, a ukus mu sve gori: Zašto ovo povrće više nije kakvim ga oduvek pamtimo?
Cene su visoke, naročito van špica sezone, dok je osećaj potrošača da "ono staro, domaće" voće gotovo nestaje iz ponude. Struka objašnjava da je ključ problema u načinu na koji je savremena proizvodnja organizovana.
Agronomi godinama upozoravaju da se u komercijalnoj proizvodnji sve više biraju sorte koje daju visok prinos i dobro podnose transport, ali gube na ukusu.
Kako ističe jedan agronomski pristup koji se često citira u struci, "moderni hibridi su selektovani za logistiku i prinos, a ne za aromu i šećere", što se direktno odražava na ukus koji stiže do potrošača.
Poljoprivredni ekonomisti dodaju da cena paradajza nema veze samo sa kvalitetom, već sa čitavim lancem troškova. Inputi poput goriva, đubriva i energije poslednjih godina značajno su poskupeli, pa se to automatski preliva na krajnju cenu.
Zašto cena skače
Kako navode u analizama sektora, "svako poskupljenje inputa u plasteničkoj proizvodnji ima direktan efekat na maloprodajnu cenu, bez obzira na sezonu".
Dodatni problem nastaje u lancu distribucije. Paradajz se često bere pre pune zrelosti kako bi izdržao transport i skladištenje. Stručnjaci za postharvest tehnologiju ističu da je to ključni razlog gubitka ukusa, uz napomenu da „plod koji ne dozri na biljci nikada ne razvije punu aromu i kompleksnost šećera“.
Dug transport kvari ukus
Na tržištu prisutan je i uvoz, koji dodatno komplikuje percepciju kvaliteta. Iako vizuelno ujednačen, uvozni paradajz je često prilagođen dugom transportu, što ide na štetu ukusa. Kako agronomi sažeto objašnjavaju,"izgled na polici i kvalitet na tanjiru nisu ista kategorija".
Sa druge strane, proizvođači upozoravaju da je cena često posledica realnih troškova proizvodnje, a ne profita. U uslovima skupljih energenata i nepredvidive klime, domaća proizvodnja postaje sve rizičnija, što dodatno utiče na cenu.
U toj kombinaciji tržišta, tehnologije i ekonomije nastaje srpski paradoks: paradajz koji izgleda savršeno, košta kao premium proizvod, a ukusom sve ređe podseća na ono što potrošači pamte kao „pravi, domaći“.
