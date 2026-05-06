Promena starih pločica podrazumeva velike i skupe radove, a ukoliko niste spremni za to, postoje povoljnija i jednostavnija rešenja da im osvežite izgled.

Saznajte na kojih 5 načina možete transformisati pločice, a samim tim i obogatiti enterijer vaše kuhinje ili kupatila. Ako vam je muka od starih pločica koje deluju zastarelo, istrošeno ili jednostavno više ne odgovaraju vašem enterijeru, dobra vest je da ne morate odmah da ulazite u skupe i naporne radove. Postoje praktična i kreativna rešenja pomoću kojih možete potpuno osvežiti izgled kuhinje ili kupatila bez skidanja starih pločica ili kupovine novih.

Uz malo mašte i minimalna ulaganja, stare pločice mogu postati deo potpuno novog ambijenta bez buke, prašine, velikih radova i što je najvažnije bez skupih majstora.

1. Farbanje pločica

Farbanje pločica specilajnim bojama namenjenim za keramiku zahteva malo više pripreme. Potrebno je temeljno čišćenje i po potrebi blago šmirglanje da bi boja lakše i bolje prionula na pločice. Rezultat je potpuno transformisan prostor. Postoje vodootporne i izdržljive boje koje su pogodne za kuhinju i kupatilo, a uz pravi izbor nijanse možete dobiti moderan i osvežen izgled bez velikih radova.

2. Nalepnice

Dekorativne nalepnice i stikeri za pločice su najbrži način da promenite izgled pločica. Ne morate čak ni da prekrijete celu površinu, dovoljno je da dodate nekoliko detalja, pa da prostor dobije potpuno novi izgled. Ovakve nalepnice su idealne za kuhinju gde možete dodati motive biljaka, hrane ili šare koje će promeniti izgled kuhinje.

3. Fugne

Verovali ili ne, ali fugne utiču na izgled pločica mnogo više nego što možete da zamislite. Postoje specijalne olovke i premazi za fugne koje ih mogu posvetleti ili im promeniti boju. Često su potamnele fugne razlog zbog kojeg pločice izgledaju staro, pa ova mala promena može napraviti veliku promenu.

4. Zidni paneli

Zidni paneli od PVC - a ili drugih laganih materijala još jedno su zanimljivo rešenje. Postavljaju se preko postojećih pločica i potpuno ih prekrivaju dajući prostoru nov i uređen izgled. Posebno su praktični u kupatilu zato što su otporni na vodu i vlagu, a montaža je brza i jednostavna.

5. Dekorativne folije