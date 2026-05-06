Slušaj vest

Kampanja je počela 4. maja i vidljiva je na bilbordima i svetlećim reklamama na odabranim lokacijama u Beogradu, kao i na digitalnim platformama i društvenim mrežama. Kroz kreativan i emotivan pristup, Er Srbija inspiriše putnike da odaberu svoju sledeću destinaciju oslanjajući se na univerzalni jezik uživanja – ukus.

Kroz ovu inicijativu, Er Srbija putnicima predstavlja primamljiv izbor različitih destinacija i iskustava – od kremastih zalogaja u Bolonji, preko kraljevskih poslastica u Krakovu, do osvežavajućih ukusa Napulja. Ovim konceptom, kompanija se pozicionira kao avio-prevoznik koji putnicima otvara vrata destinacijama prilagođenim različitim stilovima putovanja i ukusima.

Foto: Er Srbija

- Cilj kampanje je da na zanimljiv i pamtljiv način podsetimo putnike na raznovrsnost naše ponude i da ih, kroz predstavljanje gradova među kojima su Bolonja, Hamburg, Krakov, Napulj, Nirnberg, Porto, Salcburg, Ženeva, Algero, Palermo i Katanija, inspirišemo da istraže neku od brojnih destinacija ka kojima letimo - poručila je Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije.

Er Srbija trenutno leti ka više od 100 gradova, a mreža je ove godine dodatno proširena uvođenjem novih linija, uključujući Santorini, Baku, Toronto, Alikante, Sevilju, Tenerife, Tromzo, Brač i Minhen.

Kampanja "Slatke muke – gde poleteti?" poziva putnike da naprave izbor po svom ukusu, uz podsetnik da karte mogu da rezervišu na www.airserbia.com.