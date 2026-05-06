Slušaj vest

Uspostavljanje direktne avio-linije između Beograda i Bakua deo je strateškog širenja kompanije Er Srbija u regionu Kavkaza, a letovi na ovoj relaciji za septembar su gotovo popunjeni, budući da će tada - od 25. do 27. septembra - glavni i najveći grad Azerbejdžana biti domaćin trke Formula 1 Azerbaijan Grand Prix, rekao je direktor za komercijalu i strategiju u nacionalnoj avio-kompaniji Boško Rupić.

- Već razmatramo da u tom periodu pojačamo broj letova na toj liniji - rekao je Rupić za Kurir u Bakuu.

On je podsetio da je kompanija Er Srbija u protekloj godini, kada je reč o regionu Kavkaza, uspostavila i direktne letove ka glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, i da je na toj destinaciji povećan broj letova sa tri nedeljno na četiri.

- Verujem da će i letovi za Baku ići u istom smeru - rekao je Rupić.

1/11 Vidi galeriju Veliko interesovanje za Formulu 1 Foto: Kurir/M.C.

Er Srbija je u nedelju, 3. maja, uspostavila prvi direktan let između Beograda i Bakua, a putnici su već pokazali veliko interesovanje. Kada je reč o popunjenosti kapaciteta na prvoj liniji BG–Baku, ona je bila, prema Rupićevim procenama, 87 procenata.

- To već govori da definitivno postoji adekvatna tražnja. Takođe, bezvizni režim je na snazi, što je prilično značajno za turistička kretanja - ukazao je Rupić.