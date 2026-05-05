Oglasila se Američka ambasada: Nova faza u odnosima SAD i Srbije podrazumeva partnerstvo zasnovano na konkretnim rezultatima i jasno usmereno ka budućnosti
Američka ambasada u Beogradu oglasila se posle današnjeg Petog Pupin foruma, održanog u Beogradu, koji su otvorili predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit i Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.
"Nova faza u odnosima Sjedinjenih Država i Srbije podrazumeva partnerstvo zasnovano na konkretnim rezultatima i jasno usmereno ka budućnosti.
Na Pupin forumu govorili smo o tome kako će odluke koje Srbija danas donosi u oblastima bezbednosti, energetike i povezanosti oblikovati njen položaj u decenijama pred nama.
Dve decenije partnerstva sa Nacionalnom gardom Ohaja.
Američka energetska rešenja za sve veće potrebe Srbije.
Pouzdana digitalna infrastruktura i liderstvo u veštačkoj inteligenciji.
Sjedinjene Države spremne su da budu pouzdan i dugoročan partner, posvećen zajedničkom uspehu", navodi se u objavi na zvaničnoj Instagram stranici američke ambasade.