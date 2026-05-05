Slušaj vest

Američka ambasada u Beogradu oglasila se posle današnjeg Petog Pupin foruma, održanog u Beogradu, koji su otvorili predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit i Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

"Nova faza u odnosima Sjedinjenih Država i Srbije podrazumeva partnerstvo zasnovano na konkretnim rezultatima i jasno usmereno ka budućnosti.

Na Pupin forumu govorili smo o tome kako će odluke koje Srbija danas donosi u oblastima bezbednosti, energetike i povezanosti oblikovati njen položaj u decenijama pred nama.

Dve decenije partnerstva sa Nacionalnom gardom Ohaja.

Američka energetska rešenja za sve veće potrebe Srbije.

Pouzdana digitalna infrastruktura i liderstvo u veštačkoj inteligenciji.

Sjedinjene Države spremne su da budu pouzdan i dugoročan partner, posvećen zajedničkom uspehu", navodi se u objavi na zvaničnoj Instagram stranici američke ambasade.

Ne propustiteInfoBizODRŽAN PETI PUPIN FORUM! SAD vide Srbiju kao ključni oslonac stabilnosti u regionu - ovo je pet ključnih panela (FOTO)
Pupin Connectivity&investment Forum 2026 peti pupin forum.jpg
InfoBizMinistarka otkrila ključni datum za prodaju NIS-a: Do 15. ili 16. maja stvorićemo uslove, imamo još nerešenih pitanja
Pupin Connectivity&investment Forum 2026 peti pupin forum Dubravka Đedović Handanović (2).jpeg
InfoBizMinistarka Đedović razgovarala sa direktorom NIS-a: Srbija planira da otkupi vetropark Plandište, energetska stabilnost ostaje prioritet
WhatsApp Image 2026-05-05 at 16.16.34 (1).jpeg
InfoBizĐedović Handanović: Očekivanja MMF da će cene nafte ostati na visokom nivou
Dubravka Đedović Handanović