Kompanija sa sedištem u Majncu taj potez objašnjava prekapacitiranošću i merama za smanjenje troškova. Planirano restrukturiranje obuhvata i pogone povezane sa nedavno preuzetim konkurentom, kompanijom CureVac, u sklopu pojednostavljenja proizvodne mreže.

Zatvaranje pogona u Idar-Oberštajnu, Marburgu i Tibingenu u Nemačkoj predviđeno je do kraja 2027. godine, dok bi poslovanje u Singapuru trebalo da bude obustavljeno u prvom kvartalu iste godine.

Osetan pad prihoda od vakcina

BioNTech procenjuje da bi ove mere, nakon potpunog sprovođenja do 2029. godine, trebalo da donesu godišnje uštede do 500 miliona evra. Ušteđena sredstva biće usmerena u istraživanje, razvoj i komercijalizaciju terapija protiv raka, što potvrđuje strateški zaokret kompanije prema onkologiji.

Odluka dolazi u periodu osetnog pada prihoda od vakcina protiv kovida-19.

U prvom kvartalu BioNTech je ostvario prihod od 118,1 milion evra, u odnosu na 182,8 miliona evra u istom periodu prethodne godine, prvenstveno zbog slabije prodaje vakcina.

Neto gubitak je porastao na 531,9 miliona evra, sa 415,8 miliona evra godinu dana ranije, što se povezuje sa povećanim ulaganjima u imuno-onkološke programe.

Gubitak od milijardu evra

Za celu 2025. godinu grupa je zabeležila gubitak od milijardu evra, što dodatno odražava pad prihoda i rast troškova razvoja.

U 2026. godini BioNTech, sa druge strane, očekuje prihode između 2 i 2,3 milijarde evra, uz nastavak pada prodaje vakcina protiv kovida-19 u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Istovremeno priprema vakcinu prilagođenu novim varijantama virusa za sezonu imunizacije 2026/2027.

Nakon akvizicije CureVac-a, kompanija planira da do 2030. godine podnese više regulatornih zahteva za onkološke terapije, sa ciljem jačanja svoje pozicije na tržištu lečenja raka.