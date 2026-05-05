Spirit Airlines, američki niskobudžetni avio-prevoznik, definitivno je prestao sa poslovanjem. Kompanija je pokrenula uredno gašenje operacija nakon što je po drugi put završila u stečaju, saopšteno je.

Spirit je već duže vreme bio u ozbiljnim finansijskim teškoćama, a situacija se dodatno pogoršala zbog naglog rasta cena mlaznog goriva nakon izbijanja sukoba u Iranu. Kao osmi najveći američki avio-prevoznik, u poslednjem trenutku je pokušao da obezbedi paket finansijske pomoći od administracije predsednika Donalda Trampa, ali ti napori nisu urodili plodom, piše CNN.

Reč je o prvoj velikoj američkoj avio-kompaniji koja je propala zbog finansijskih problema u poslednjih 25 godina. Gašenje Spirita ostavilo je hiljade putnika na aerodromima bez mogućnosti povratka, dok milioni onih sa kupljenim kartama za buduće letove moraju hitno da pronalaze alternative.

Kompanija je otkazala sve letove, ugasila korisničku podršku i savetovala putnicima da ne dolaze na aerodrome. Kupcima će biti omogućen povraćaj novca za kupljene karte, a preporučeno im je da putovanja rezervišu kod drugih prevoznika.

- Ponosni smo na uticaj koji je naš model ultra-niskih troškova imao na industriju tokom 34 godine poslovanja i nadali smo se da ćemo našim putnicima nastaviti da služimo još mnogo godina. Sa velikim razočaranjem objavljujemo da je 2. maja 2026. godine Spirit Airlines započeo uredno gašenje svojih operacija, sa trenutnim efektom - stoji u poslednjem saopštenju kompanije Spirit Airlines.

Gašenje kompanije rezultiraće gubitkom radnih mesta za oko 17.000 ljudi, od čega je 14.000 direktno zaposleno u Spiritu, a ostali su spoljni saradnici i zaposleni u povezanim delatnostima. Stručnjaci upozoravaju da bi ukidanje kapaciteta jednog većeg niskobudžetnog prevoznika moglo da dovede do rasta cena avio-karata na američkom tržištu.