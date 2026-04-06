Tehnološki gigant Orakl (Oracle) u utorak je sproveo „značajna“ smanjenja broja radnih mesta, prema objavama viših zaposlenih na internetu, jer ulaže velika sredstva u veštačku inteligenciju (AI).

Više posla sa manje ljudi

Majkl Šeperd, viši menadžer, nije bio pogođen smanjenjem broja radnih mesta, ali je u utorak na Linkdinu napisao da su „viši inženjeri, arhitekte, rukovodioci operacija, rukovodioci programa i tehnički stručnjaci” otpušteni. Rekao je da smanjenja nisu bila zasnovana na učinku. Orakl je odbio da komentariše.

Orakl je interno koristio alate veštačke inteligencije, a rukovodioci su prethodno rekli da to omogućava manjem broju zaposlenih da obavi više posla. Veruje se da je do sada oko 10.000 ljudi izgubilo posao, rekao je jedan zaposleni za Bi-Bi-Si (BBC) u utorak, navodeći pad broja osoblja aktivnog na Oraklovom internom sistemu za razmenu poruka Slek (Slack).

- Pogođeni pojedinci nisu otpušteni zbog nečega što su uradili ili nisu uradili - rekao je već pomenuti Majkl Šeperd.

Njegova objava je bila jedna od desetina takvih koje opisuju otpuštanja. Bivša zaposlena Orakla, Kendal Levin, na Linkdinu je izjavila da je njeno radno mesto „ukinuto kao deo masovnog smanjenja broja zaposlenih u kompaniji”. Dodala je da i dalje „iskreno veruje” u pravac u kom kompanija ide. Nekoliko drugih, sada već bivših zaposlenih, opisalo je kako su primili imejlove rano ujutru u kojima se obaveštavaju da više nisu zaposleni i da će dobiti mesečnu otpremninu.

Orakl je jedna od najvećih tehnoloških kompanija na svetu i nudi softver i infrastrukturu za računarstvo u oblaku (klaud) drugim kompanijama. Lari Elison, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, suosnivač je, predsednik i glavni tehnološki direktor Orakla. Razgovori unutar Orakla o značajnom otpuštanju započeli su ranije ove godine. Orakl, koji je u maju 2025. zapošljavao 162.000 ljudi, odbio je da komentariše. Cena akcija kompanije pala je za 25 odsto ove godine, što je pad veći od pada svih ostalih tehnoloških kompanija, piše Si-En-Bi-Si (CNBC).

Prioritet veštačka inteligencija

Orakl nastavlja da prodaje svoju vodeću bazu podataka za skladištenje i obradu korporativnih informacija. Poslednjih godina, uz konkurente poput Amazona, kompanija je povećala kapitalne izdatke dok gradi infrastrukturu data-centara koja može da podnese radna opterećenja veštačke inteligencije. Ali Orakl je manji od svojih konkurenata u oblasti klaud tehnologija.

Tvrdnje slične onima Oraklovih rukovodilaca o tome da kompanije mogu da koriste AI alate za obavljanje više posla sa manje zaposlenih došle su od tehnoloških lidera poput Marka Zakerberga iz Mete i Džeka Dorsija iz Bloka (Block). Oba rukovodioca su takođe ove godine nadgledala otpuštanja u svojim kompanijama. Međutim, takvi lideri u tehnološkoj industriji u poslednje vreme sprovode masovna otpuštanja gotovo svake godine. Prethodni krugovi otpuštanja nisu pripisani veštačkoj inteligenciji. Ostale tehnološke kompanije koje su ove godine otpuštale radnike uključuju Amazon, Pinterest i Epik gejms (Epic Games).

Otpuštanja u Oraklu dolaze u trenutku kada je kompanija uložila velika sredstva u veštačku inteligenciju, trošeći i na sopstvenu infrastrukturu i na partnerstva sa drugim kompanijama poput Open AI-a (OpenAI). Planira da potroši najmanje 50 milijardi dolara na infrastrukturu ove godine, a takođe se zadužila 50 milijardi dolara kako bi „zadovoljila potražnju” za još više veštačke inteligencije.

Orakl je takođe deo inicijative Stargejt (Stargate), uz Open AI, Softbank (Softbank) i MGX, investicioni fond za veštačku inteligenciju koji podržava američki predsednik Donald Tramp. Stargejt je projekat vredan 500 milijardi dolara za izgradnju kapaciteta data-centara u SAD, za koji sponzori kažu da je potreban zbog planiranog povećanja obrade i zahteva za napajanjem veštačke inteligencije u narednih nekoliko godina.

Brzina velikog kapitala

- Ulaganje u infrastrukturu veštačke inteligencije je kapitalno intenzivno, ali naš operativni model je optimizovan kako bi se osigurala profitabilnost - rekao je Klejton Magvajerk, koizvršni direktor Orakla, ranije ovog meseca.

- Neviđeno je da se tako brzo skalira poslovanje koje zahteva veliki kapital - dodao je on.