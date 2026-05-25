Koliko para vam treba za putarinu do Grčke: Ovo je detaljan cenovnik tačno u dinar za sve pravce
Putovanje automobilom u Grčku za srpske turiste i ove godine donosi dobro poznatu rutinu kroz nekoliko zemalja regiona, ali i obavezu planiranja troškova putarina koje se naplaćuju na više deonica auto-puta. Vozači koji kreću ka popularnim letovalištima moraju računati na naplatu u Severnoj Makedoniji i Grčkoj, gde se putarine uglavnom plaćaju na naplatnim rampama, u gotovini ili elektronski, u zavisnosti od sistema.
Cene putarina u Srbiji do Preševa (za turiste koji za Grčku putuju preko Severne Makedonije)
- Putarina za putničke automobile od Subotice do Preševa je 2.830 dinara
- Putarina za putničke automobile od Novog Sada do Preševa je 2.320 dinara
- Putarina za putničke automobile od Beograda do Preševa je 2.060 dinara
- Putarina za putničke automobile od Niša do Preševa je oko 900 dinara (zavisno od izlaza na autoput iz Niša).
- Putarina za putničke automobile od Batočine do Preševa je 1.460 dinara
Cene putarina u Srbiji do Dimitrovgrada (za turiste koji za Grčku putuju preko Bugarske)
- Od Subotice do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 2.650 dinara
- Od Novog Sada do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 2.140 dinara
- Od Beograda do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 1.800 dinara
- Od Niša do Dimitrovgrada vozači će putarinu plaćati oko 600 dinara (zavisno od izlaza na autoput iz Niša).
Cene putarina u Severnoj Makedoniji
U Severnoj Makedoniji putarinu ćete platiti na 5 naplatnih rampi.
- Prva naplatna rampa: 60 MKD ili 1 evro
- Druga naplatna rampa: 80 MKD ili 1.5 evro
- Treća naplatna rampa: 60 MKD ili 1 evro
- Četvrta naplatna rampa: 80 MKD ili 1.5 evro
- Peta naplatna rampa: 100 MKD ili 2 evro
Ukoliko nemate srpski TAG uređaj, na nekoj od pumpi u Sevrnoj Makedoniji ili na graničnom prelazu Tabanovce na ulasku u Severnu Makedoniju promenite evre u protivvrednosti 760 MKD što je dovoljno za plaćanje putarine u oba pravca.
Ukoliko plaćate putarinu u evrima koštaće vas oko 14 evra za oba pravca. Putarinu kroz Severnu Makedoniju takođe možete platiti i platnim karticama - po povoljnom kursu i bez provizije.
TAG uređaj i Mcard kartica za plaćanje putarine kroz Severnu Makedoniju
Srpski TAG u Makedoniji - od 2023. putarinu u Severnoj Makedoniji možete platiti koristeći TAG uređaj koji koristite u Srbiji.
Na naplatnim rampama za plaćanje putarine u Severnoj Makedoniji takođe možete koristiti Mcard (beskontaktnu karticu). Mcard beskontaktna kartica košta 100 denara tj. 1.60 €, a minimalna uplata za dopunu je takođe 300 denara (oko 5 €).
Gde kupiti Mcard?
Mcard možete nabaviti na svim naplatnim rampama u Severnoj Makedoniji.
- Kada koristite Mcard karticu, vozilo se mora zaustaviti pored čitača beskontaktnih pametnih kartica, očitati karticu i rampa se automatski otvara.
- Kada se koristi elektronski uređaj za naplatu putarine (TAG), vozilo samo smanjuje brzinu vožnje i rampa se automatski otvara.
Gde i kako dopuniti Mcard karticu?
Možete je dopuniti na naplatnim stanicama ili online. Ukoliko ste ranije već koristili Mcard i sada želite da je ponovo dopunite možete to uraditi i pre puta putem vebsajta https://etc.roads.org.mk/AMC - za oba pravca dovoljno je da uplatite 760 denara ili 13 evra.
Cene putarine u Grčkoj
Čim preko prelaza Evzoni uđete u Grčku na oko 500 metara od granice naići ćete na prvu naplatnu rampu u Grčkoj na kojoj putarina za motorna vozila iznosi 2.95€ (jedan pravac).
Naplatna rampa kod obilaznice u Solunu (opština Oreokastro)
Cena putarine za automobile iznosi 0,65 evra, za motocikle 0,45 evra, za vozila sa ili bez prikolice i visine veće od 2,70 metara 1.70 evra, a za vozila sa ili bez prikolice visine preko 2,70 metara 2,35 evra.
Naplatna rampa Asprovalta
Putarinu kod Asprovalte vozači sada plaćaju 1,40 evra za automobile.
Cena putarine do Halkidikija
Putarina Evzoni - Halkidiki ima dve naplatne rampe ukoliko koristite Ring Road (obilaznicu).
Kod Evzonija ćete platiti 2,95€, a na obilaznici 0,65€. Ako od Evzonija za Halkidiki idete kroz centar Soluna, platićete samo kod Evzonija 2,95€. Na putu od Soluna do Halkidikija nema naplate putarine.
Razdaljina i cene putarine Solun - Atina
Od Soluna do Atine udaljenost je 499 km i put automobilom traje oko 5 h 10 minuta, postoji 11 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 33 €.
Cene putarine i udaljenost do Lefkade
Od graničnog prelaza Evzoni do Lefkade udaljenost je 415km i put automobilom traje oko 4h 50 minuta.
Od Evzonija do Lefkade postoji 8 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 17 €.
Cene putarine i udaljenost do Tasosa
Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Tasos udaljenost je 258 km i put automobilom traje oko 3h.
Od Evzonija do Tasosa postoji 5 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 9 €.
Od prelaza Dojran do Tasosa postoji 4 naplatne rampe, a ukupna putarina iznosi oko 6 €.
Cene putarine i udaljenost do Parge i Vrahosa
Od graničnog prelaza Evzoni do Parge udaljenost je 386 km i put automobilom traje oko 3 h 55 minuta. Udaljenost Evzoni - Vrahos je 397 km.
Od Evzonija do Parge i Vrahosa postoji 7 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 14 €.
Cene putarine i udaljenost do Krfa
Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Krf udaljenost je 367 km i put automobilom traje oko 4h 10 minuta. Postoji 7 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 14 €.
Cene putarine do Olimpske i Solunske regije
Evzoni - Paralija, Leptokaria i Nei Pori 5,70 €
Evzoni - Asprovalta i Vrasna oko 7,50 €
Veoma korisna aplikacija koja se preporučuje turistima je Greek Tolls (dostupna trenutno samo za Ios uređaje). Aplikacija prikazuje naplatne rampe od jednog do drugog mesta u Grčkoj i izračunava ukupan iznos koji treba da platite za putarinu.
E-vinjeta kroz Bugarsku
Putarina u Bugarskoj se ne plaća na naplatnim rampama već je neophodno da kupite elektronsku vinjetu. E-vinjetu kupujete online putem sajta ili putem aplikacije za mobilni telefon BGTOLL.
