Putovanje automobilom u Grčku za srpske turiste i ove godine donosi dobro poznatu rutinu kroz nekoliko zemalja regiona, ali i obavezu planiranja troškova putarina koje se naplaćuju na više deonica auto-puta. Vozači koji kreću ka popularnim letovalištima moraju računati na naplatu u Severnoj Makedoniji i Grčkoj, gde se putarine uglavnom plaćaju na naplatnim rampama, u gotovini ili elektronski, u zavisnosti od sistema.

Cene putarina u Srbiji do Preševa (za turiste koji za Grčku putuju preko Severne Makedonije)

Putarina za putničke automobile od Subotice do Preševa je 2.830 dinara

Putarina za putničke automobile od Novog Sada do Preševa je 2.320 dinara

Putarina za putničke automobile od Beograda do Preševa je 2.060 dinara

Putarina za putničke automobile od Niša do Preševa je oko 900 dinara (zavisno od izlaza na autoput iz Niša).

Putarina za putničke automobile od Batočine do Preševa je 1.460 dinara

Cene putarina u Srbiji do Dimitrovgrada (za turiste koji za Grčku putuju preko Bugarske)

Od Subotice do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 2.650 dinara

Od Novog Sada do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 2.140 dinara

Od Beograda do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 1.800 dinara

Od Niša do Dimitrovgrada vozači će putarinu plaćati oko 600 dinara (zavisno od izlaza na autoput iz Niša). Cene putarina u Severnoj Makedoniji

U Severnoj Makedoniji putarinu ćete platiti na 5 naplatnih rampi.

Prva naplatna rampa: 60 MKD ili 1 evro

Druga naplatna rampa: 80 MKD ili 1.5 evro

Treća naplatna rampa: 60 MKD ili 1 evro

Četvrta naplatna rampa: 80 MKD ili 1.5 evro

Peta naplatna rampa: 100 MKD ili 2 evro

Ukoliko nemate srpski TAG uređaj, na nekoj od pumpi u Sevrnoj Makedoniji ili na graničnom prelazu Tabanovce na ulasku u Severnu Makedoniju promenite evre u protivvrednosti 760 MKD što je dovoljno za plaćanje putarine u oba pravca.

Ukoliko plaćate putarinu u evrima koštaće vas oko 14 evra za oba pravca. Putarinu kroz Severnu Makedoniju takođe možete platiti i platnim karticama - po povoljnom kursu i bez provizije.

TAG uređaj i Mcard kartica za plaćanje putarine kroz Severnu Makedoniju

Srpski TAG u Makedoniji - od 2023. putarinu u Severnoj Makedoniji možete platiti koristeći TAG uređaj koji koristite u Srbiji.

Na naplatnim rampama za plaćanje putarine u Severnoj Makedoniji takođe možete koristiti Mcard (beskontaktnu karticu). Mcard beskontaktna kartica košta 100 denara tj. 1.60 €, a minimalna uplata za dopunu je takođe 300 denara (oko 5 €).

Gde kupiti Mcard?

Mcard možete nabaviti na svim naplatnim rampama u Severnoj Makedoniji.

Kada koristite Mcard karticu, vozilo se mora zaustaviti pored čitača beskontaktnih pametnih kartica, očitati karticu i rampa se automatski otvara.

Kada se koristi elektronski uređaj za naplatu putarine (TAG), vozilo samo smanjuje brzinu vožnje i rampa se automatski otvara. Gde i kako dopuniti Mcard karticu?

Možete je dopuniti na naplatnim stanicama ili online. Ukoliko ste ranije već koristili Mcard i sada želite da je ponovo dopunite možete to uraditi i pre puta putem vebsajta https://etc.roads.org.mk/AMC - za oba pravca dovoljno je da uplatite 760 denara ili 13 evra.

Cene putarine u Grčkoj

Čim preko prelaza Evzoni uđete u Grčku na oko 500 metara od granice naići ćete na prvu naplatnu rampu u Grčkoj na kojoj putarina za motorna vozila iznosi 2.95€ (jedan pravac).

Naplatna rampa kod obilaznice u Solunu (opština Oreokastro)

Cena putarine za automobile iznosi 0,65 evra, za motocikle 0,45 evra, za vozila sa ili bez prikolice i visine veće od 2,70 metara 1.70 evra, a za vozila sa ili bez prikolice visine preko 2,70 metara 2,35 evra.

Naplatna rampa Asprovalta

Putarinu kod Asprovalte vozači sada plaćaju 1,40 evra za automobile.

Cena putarine do Halkidikija

Putarina Evzoni - Halkidiki ima dve naplatne rampe ukoliko koristite Ring Road (obilaznicu).

Kod Evzonija ćete platiti 2,95€, a na obilaznici 0,65€. Ako od Evzonija za Halkidiki idete kroz centar Soluna, platićete samo kod Evzonija 2,95€. Na putu od Soluna do Halkidikija nema naplate putarine.

Razdaljina i cene putarine Solun - Atina

Od Soluna do Atine udaljenost je 499 km i put automobilom traje oko 5 h 10 minuta, postoji 11 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 33 €.

Cene putarine i udaljenost do Lefkade

Od graničnog prelaza Evzoni do Lefkade udaljenost je 415km i put automobilom traje oko 4h 50 minuta.

Od Evzonija do Lefkade postoji 8 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 17 €.

Cene putarine i udaljenost do Tasosa

Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Tasos udaljenost je 258 km i put automobilom traje oko 3h.

Od Evzonija do Tasosa postoji 5 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 9 €.

Od prelaza Dojran do Tasosa postoji 4 naplatne rampe, a ukupna putarina iznosi oko 6 €.

Cene putarine i udaljenost do Parge i Vrahosa

Od graničnog prelaza Evzoni do Parge udaljenost je 386 km i put automobilom traje oko 3 h 55 minuta. Udaljenost Evzoni - Vrahos je 397 km.

Od Evzonija do Parge i Vrahosa postoji 7 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 14 €.

Cene putarine i udaljenost do Krfa

Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Krf udaljenost je 367 km i put automobilom traje oko 4h 10 minuta. Postoji 7 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi oko 14 €.

Cene putarine do Olimpske i Solunske regije

Evzoni - Paralija, Leptokaria i Nei Pori 5,70 €

Evzoni - Asprovalta i Vrasna oko 7,50 €

Veoma korisna aplikacija koja se preporučuje turistima je Greek Tolls (dostupna trenutno samo za Ios uređaje). Aplikacija prikazuje naplatne rampe od jednog do drugog mesta u Grčkoj i izračunava ukupan iznos koji treba da platite za putarinu.

E-vinjeta kroz Bugarsku