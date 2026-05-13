Nedavno je objavljeno da Grčka uvodi nove komplete prve pomoći u vozilima, odnosno da su dopunjeni novima stavkama i samim tim su skuplji. Početak primene najavljen je za 1. jul 2026. što znači da bi i srpski turisti koji na odmor dolaze automobilom morali da imaju ove dodatne stavri u kompletu prve pomoći.

Međutim, sada iz lokalnih medija stiže vest, pozivajući se na ministarsku odluku, da je uvođenje novih kompleta prve pomoći ipak odloženo, i to do 1. januara 2027. godine.

Naime, obavezna primena novih pravila prvobitno je trebalo da počne 18. juna, pa 1. jula ove godine, što je bila važna vest za sve one koji će na letovanje u Grčkoj krenuti automobilom, ali je rok sada produžen do 1. januara 2027, što vozačima daje više vremena da adekvatno opreme svoja vozila, a istovremeno omogućava tržištu da obezbedi dovoljno potrebnog materijala.

Novine nakon 50 godina

Naime, Grčka je odlučila da nakon gotovo 50 godina (od 1978. godine) značajno osavremeni svoju auto-apoteku. Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture uvelo je sveobuhvatniju listu, prepoznajući potrebu za boljom spremnošću.

Stara grčka apoteka bila je slična onoj koja je ranije bila obavezna u Srbiji, sa osnovnim elementima poput vate, gaze i flastera.

Međutim, od 1. januara 2027, vozači u Grčkoj moraju imati daleko opširniji set medicinskih potrepština.

Šta se nalazi u novoj prvoj pomoći

Ključne novine u grčkoj auto-apoteci uključuju:

Termopokrivač za spasavanje koji efikasnije reflektuje toplotu (>90%) i pruža bolju prevenciju hipotermije i šoka, u poređenju sa opštijim termoćebetom.

Set samolepljivih flastera različitih veličina (14 komada), što omogućava preciznije zbrinjavanje manjih povreda. U srpskoj apoteci postoji samo flaster traka i set flastera, ali specifikacije nisu toliko detaljne.

Sterilne zavoje u specifičnim veličinama (6x8 cm, 8x10 cm, 10x12 cm) sa ugrađenim jastučićem za direktan pritisak na ranu, prilagođeni različitim veličinama povreda. U srpskoj apoteci su navedeni "prvi zavoj" i "sterilna gaza", ali ne sa ovakvom preciznošću dimenzija i namene.

Specijalizovana obloga za opekotine /sterilna gaza (60x80 cm) – namenska za pokrivanje velikih opekotina i oderotina, što je izuzetno važno za ovu vrstu povreda. U srpskoj apoteci nemamo specifičnu oblogu za opekotine.

Komprese za rane (6 parova 10x10 cm) za čišćenje i pakovanje dubokih rana.

Elastični zavoji u dve širine (6 cm i 8 cm) i dužine 4m, precizno definisani za previjanje ekstremiteta i trupa.

Specijalne makaze za prvu pomoć sa tupim vrhom (atraumatske), za bezbedno sečenje odeće. Srpske makaze su samo "sa zaobljenim vrhom".

Više pari medicinskih rukavica (4 komada vinil/nitril, velike), čime se pojačava biološka zaštita spasioca od prenosivih bolesti putem krvi.

Vlažne maramice za čišćenje netaknute kože, korisne za higijenu i dezinfekciju pre ili posle intervencije.

Medicinske maske za lice (2 komada) za respiratornu zaštitu, važne za obe strane (spasioca i povređenog), pogotovo u današnje vreme. Srpska apoteka ima samo masku za veštačko disanje.

Detaljno uputstvo za prvu pomoć sa piktogramima, što olakšava brzu i ispravnu reakciju. Kazna 30 evra

Kao što se vidi, paket prve pomoći, koji svi vozači moraju da imaju u vozilu, postaje znatno bogatiji, jer će od dosadašnjih 5 artikala, od januara 2027. imati čak 16 stavki! Svako ko se nađe na putevima Grčke a ne pridržava se pravila, rizikuje kaznu od 30 evra!

Deset puta skuplji

Prema istraživanju portala Carandmotor.gr, najjeftiniji novi komplet sa 16 stavki košta 31 evro, dok za sadašnji obavezni komplet treba izdvojiti 3 evra.

To znači da će nova auto-apoteka 10 puta biti skuplja, odnosno oko 28 evra više nego sadašnja.

Prema istom izvoru, kompanije za lizing i rentakar ne žele da preuzmu trošak opremanja vozila novim kompletima, jer bi to značilo dodatno izdvajanje od skoro 11 miliona evra.

Pošto je komplet prve pomoći obavezna oprema i ne dolazi fabrički uz vozilo, očekuje se da će trošak snositi korisnici vozila, ili će biti uključen u višu cenu zakupa ili rentiranja.

Takođe, prema odluci, deo sadržaja kompleta ima rok trajanja od 5 godina, dok se neki artikli moraju menjati na 2 godine, što znači redovno obnavljanje opreme već nakon kraćeg perioda, što opet košta.

Svi materijali moraju biti unutar roka trajanja i ispravni. Sterilni delovi se obično menjaju na svakih 5 godina, jer im sterilnost s vremenom opada.

Komplet mora biti lako dostupan u vozilu, ne sme biti zaključan niti zatrpan drugim stvarima, a vozač ili vlasnik vozila je odgovoran za redovno obnavljanje i proveru sadržaja.