Slušaj vest

U trenutnom geopolitičkom okruženju, NBS vodi odgovornu politiku. Rast cena energenata međutim, utiče indirektno preko rasta cena hrane, industrijskih proizvoda i na privredu, rekla guverner NBS Jorgovanka Tabaković, je na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji.

- Cene hrane su i dalje niže nego ranije. Prestanak Uredbe o maržama, zasada nije imao značajni uticaj na rast cena hrane. Ne očekujemo automatski rast marži - navela je guverner.

MMF je naveo, da je bio primoran da zbog rata na Bliskom istoku revidira prognoze. Tako, i za evrozonu projekcije su nešto nepovoljnije, podsetila je guverner.

Na početku obraćanja, guverner je navela da je ovaj izveštaj "posebno fokusiran na marže", a predstavljanju prisustvuje i ministarka trgovine Jagoda Lazarević.

Međugodišnja inflacija je u Srbiji povećana sa 2,8 odsto u martu na 3,3 odsto u aprilu, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine, u odnosu na mart 2026. godine, u proseku su povećane za 0,8 odsto.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustiteInfoBizTri velika trgovinska lanca planiraju dolazak u Srbiju: Da li će ovo oboriti cene na domaćim rafovima
korpa prodavnica
InfoBizKako rekordne cene kakaoa utiču na domaće tržište: Srpska kompanija uspela da preokrene trend i snizi cene u trenutku najveće krize
čokolada
NovčanikSutra prestaje da važi Uredba o maržama: Potrošači se pribojavaju poskupljenja, ima li razloga za zabrinutost
Kolica puna robe u marketu
NovčanikIsti proizvod u Austriji košta 141 evro manje nego na Balkanu: "Ljudi moji, je li to moguće?“
bela tehnika garancija