Kada su cene kakaoa dostigle istorijski maksimum usled kriza na plantažama Obale Slonovače i Gane, mnogi proizvođači suočili su se sa pritiskom da pronađu načine za smanjenje troškova i sačuvaju profitabilnost svojih proizvoda. Kao primer za snalaženje u pomenutoj situaciji, na domaćem tržištu našla se kompanija Štark. Iz kompanije navode da njihov put nije podrazumevao bilo kakvu promenu u kvalitetu, smanjenje procenta kakaoa u proizvodima ili uvođenja alternativa zamenom dela kakaa drugim proizvodnim sirovinama.

- Danas, kada je proizvođačka cena čokolade snižena zahvaljujući nabavci zaliha kakaoa po povoljnijim uslovima, važno je naglasiti da je usledilo sniženje cena i da ta promena nije rezultat nikakve korekcije recepture ili smanjenja udela kakaoa u našim čokoladama. Prostor za nižu cenu nastao je isključivo kroz pametnu nabavku sirovine u pravom trenutku - rekli su iz kompanije.

Štark nastavlja da razvija svoje brendove, a ovaj pristup vidljiv je i u razvoju drugih prepoznatljivih brendova iz portfolija, poput Bananice, koja traje još od 1938. godine, a danas ostaje jedan od najomiljenijih slatkiša. Iz kompanije navode da potpuno automatizovan proces omogućava proizvodnju i do čak 840 komada u minutu.

Uz Bananicu i drugi brendovi prolaze kroz kontinuirana unapređenja, od čokoladnog asortimana, gde se insistira na kvalitetu i originalnim recepturama. Štark je takođe predstavio novi proizvod u okviru brenda Prima sa puterom od semena bundeve, čime je dodatno proširio portfolio u segmentu savremenih pečenih slanih grickalica i potvrdio strateški fokus na dalji razvoj ovog brenda. Prima Golica razvijena je kao odgovor na potrebe potrošača za kvalitetnijim, pažljivo osmišljenim i savremenim opcijama za grickanje ili brzu užinu, spajajući prepoznatljiv ukus sa benefitima semenki bundeve i trendovima moderne ishrane, a novi proizvod plasiran je u trenutku značajnog tehnološkog unapređenja Prima proizvodnje.