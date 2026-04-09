Odeća bi nakon pranja trebalo da bude sveža i bez neprijatnih mirisa. Ipak, mnogi se susreću sa suprotnim problemom, komadi iz veš-mašine ponekad izlaze sa još neprijatnijim mirisom nego što su imali pre pranja. Odeća, posteljina i peškiri mogu razviti ustajali miris i pored temeljitog pranja, što zna biti veoma frustrirajuće. Stručnjaci, međutim, tvrde da je rešenje često jednostavnije nego što se čini.

Stručnjak za čišćenje Linzi Krombi u razgovoru za Express upozorava da neprijatan miris često nastaje zbog jedne česte greške: prevelike upotrebe omekšivača.

- Da li ste se ikada zapitali zašto odeća i dalje neprijatno miriše nakon pranja? - pita Krombi i objašnjava da je odgovor često u prekomernom korišćenju omekšivača.

- Višak omekšivača može učiniti da odeća miriše ustajalo i neprijatno. Umesto da osvežava, on stvara naslage. Manje je više, izbegavajte preterivanje kako biste postigli najbolje rezultate - dodaje ona.

Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije

Stručnjaci ne preporučuju omekšivač

Njeni pratioci su već primenili ovaj savet, a sličnog mišljenja su i drugi stručnjaci. En Rasel ističe da omekšivač može učiniti odeću "zapaljivijom".

- Zato ne preporučujem da se koristi omekšivač za stvari za koje nije predviđen, kao što je prskanje po nameštaju da lepo miriše, što neki ljudi rade - kaže ona.

Rasel takođe ističe da ni inače nije veliki fan ovog proizvoda:

- Ne koristim omekšivač često. Ne kažem da ga nikad ne koristim, ali veoma retko.

Neprijatan miris

Fioka za prašak i omekšivač na veš mašini

Ona upozorava i na dodatne probleme koje preterivanje može izazvati:

- Tri su glavna razloga, preterana upotreba može učiniti da odeća neprijatno miriše. Kada je izvadite iz veš-mašine, oseća se miris omekšivača. Ako je odložite, nakon dva dana se javlja kiseo miris, to je posledica omekšivača. Odeća tada može delovati mlitavo, teško i masno.

Zaključuje da prekomerna upotreba može imati i druge posledice:

- Ako svaki put obilno koristite omekšivač, primetićete da se odeća brže prlja, da dobija čudan i kiseo miris, a mogu se pojaviti i neobične mrlje kada je izvadite iz veš-mašine.

Na Redditu, jedan Hrvat je podelio savet da postoji jeftinija i efikasnija alternativa omekšivaču:

- Koliko god zvučalo smešno, alkoholni sirćet u istom omjeru kao omekšivač daje odličan efekat. Miris deterdženta ostaje, a tkanina je mekana kao kada koristite omekšivač. Ako ste sumnjičavi, probajte na peškirima ili nečem nebitnom - naveo je korisnik. Za informaciju, tri litra alkoholnog sirćeta u prodavnicama može se kupiti za 1,99 evra.