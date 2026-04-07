Poskupeo kućni priključak za gas: Od 11. aprila ovo će biti cifra koju ćete morati da platite
Od 11. aprila Srbijagas će početi da primenjuje novi cenovnik za kućni gasni priključak, saopšteno je iz Srbijagasa. Nova cena iznosiće 980 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Kako navode iz ovog preduzeća, cena za ovu uslugu nije menjana pet godina.
- Srbijagas je ovu komercijalnu odluku o korekciji cene priključka doneo usled značajnih promena cena opreme i radova na tržištu. Dosadašnji rast cena materijala, opreme, izvođenja radova i mnogih drugih troškova, finansirali smo na teret sopstvenih sredstava, međutim u uslovima u kojima trenutno poslujemo, suočeni smo sa brojnim izazovima na tržištu energenata, pa je korekcija cene priključka na gasnu mrežu bilo jedino i neminovno rešenje- navode iz Srbijagasa.
Za sve buduće potrošače gasa, napominje se, i dalje je ostavljena mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 jednakih mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos PDV-a, koji ulazi u novu cenu od 980 evra u dinarskoj protivvrednosti, kupac plaća avansno.
Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priključka i dalje je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje, navode iz ovog preduzeća.
Odluka JP "SRBIJAGAS" o visini troškova priključenja tipskim priključcima na sistem za distribuciju prirodnog gasa objavljena je u Službenom glasniku RS br. 32/2026 od 3. aprila i stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja, a primenjuje se 30 dana od objavljivanja.
Odluka o visini troškova priključenja tipskim priključcima na sistema za distribuciju prirodnog gasa Srbijagasa dostupna je
