Od 11. aprila Srbijagas će početi da primenjuje novi cenovnik za kućni gasni priključak, saopšteno je iz Srbijagasa. Nova cena iznosiće 980 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kako navode iz ovog preduzeća, cena za ovu uslugu nije menjana pet godina.

- Srbijagas je ovu komercijalnu odluku o korekciji cene priključka doneo usled značajnih promena cena opreme i radova na tržištu. Dosadašnji rast cena materijala, opreme, izvođenja radova i mnogih drugih troškova, finansirali smo na teret sopstvenih sredstava, međutim u uslovima u kojima trenutno poslujemo, suočeni smo sa brojnim izazovima na tržištu energenata, pa je korekcija cene priključka na gasnu mrežu bilo jedino i neminovno rešenje- navode iz Srbijagasa.

Za sve buduće potrošače gasa, napominje se, i dalje je ostavljena mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 jednakih mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos PDV-a, koji ulazi u novu cenu od 980 evra u dinarskoj protivvrednosti, kupac plaća avansno.

Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priključka i dalje je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje, navode iz ovog preduzeća.

Odluka JP "SRBIJAGAS" o visini troškova priključenja tipskim priključcima na sistem za distribuciju prirodnog gasa objavljena je u Službenom glasniku RS br. 32/2026 od 3. aprila i stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja, a primenjuje se 30 dana od objavljivanja.

Odluka o visini troškova priključenja tipskim priključcima na sistema za distribuciju prirodnog gasa Srbijagasa dostupna je OVDE