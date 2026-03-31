Produženje gasnog aranžmana sa Rusijom predstavlja pozitivnu vest za Srbiju, koja će, prema rečima generalnog direktora Srbijagas Dušan Bajatović, imati stabilno snabdevanje do 2028. godine, bez povećanja cena za domaćinstva i uz mogućnost blagog pojeftinjenja za privredu.

Bajatović je istakao da novi dogovor donosi cenovnu sigurnost, bez rasta cena za građane, dok se za privredu očekuju nešto povoljniji uslovi.

Naglasio je da se ne radi o novom ugovoru, već o produženju postojećeg aranžmana, pre svega zbog potencijalnih problema u vezi sa plaćanjem i tumačenjem evropskih sankcija.

- Moram da kažem da je ovo produžetak, i to je veoma važno zbog evropskih sankcija, ovo je produžetak starog dogovornog ugovora - rekao je Bajatović za RTS.

Prema njegovim rečima, sigurnost snabdevanja gasom obezbeđena je najmanje do 1. januara 2028. godine, uključujući i tranzit preko trećih zemalja.

- Srbija je bezbedna najmanje do 1. januara 2028. godine - naglasio je Bajatović.

Govoreći o ceni gasa, naveo je da je za Srbiju ključno to što je zadržana naftna formula, koja omogućava stabilniji i povoljniji obračun u odnosu na berzanske cene. Objasnio je da se ova formula obračunava na osnovu kretanja cena u prethodnih devet meseci, što znači da aktuelna poskupljenja u Evropi ne utiču odmah na cenu koju Srbija plaća.

- Ono što je bitno za naftnu formulu, ona se računa devet meseci, znači devet meseci unazad - naveo je Bajatović.

Kako je dodao, naredni kvartal doneće stabilnu cenu, dok je gas koji Srbija nabavlja po ugovoru znatno jeftiniji od trenutnih tržišnih cena u Evropi.

- Prema tome naredni kvartal biće stabilna cena, kako je rečeno 320. Da ga kupuje na berzi, zaista bi bio 690 - istakao je Bajatović.

On je ocenio da situacija na evropskom tržištu ne donosi dobre vesti za potrošače, jer su ključni dobavljači dostigli maksimalne kapacitete, dok potražnja raste usled smanjenih rezervi i krize na Bliskom istoku.

- Cena sigurno neće silaziti, znači u ovoj godini ispod 500, 550 evra za hiljadu metara kubnih - rekao je Bajatović.

Za građane Srbije, međutim, neće biti promena u ceni, dok bi privreda mogla da dobije gas po nešto nižim cenama.

- Nema poskupljenja za domaćinstva, to je dobra vest, a za privredu će gas nešto pojeftiniti - poručio je Bajatović.

Bajatović je najavio i nastavak razgovora sa Azerbejdžanom početkom aprila, odakle Srbija trenutno može da dobije do dva miliona kubnih metara gasa, dok su veće količine ograničene proizvodnim i tehničkim kapacitetima. Dodao je da postoji mogućnost nabavke gasa i iz drugih pravaca, uključujući i uvoz sa nemačke obale, ali da je takva opcija znatno skuplja.

Govoreći o rezervama kojima raspolaže naša zemlja, podsetio je da Srbija raspolaže sa 120 miliona kubnih metara gasa u Mađarska i 478 miliona kubnih metara u skladištu Banatski Dvor, što obezbeđuje sigurnost tokom zimskih vršnih opterećenja.

U toku su radovi na proširenju skladišta u Banatskom Dvoru, gde će po završetku kapacitet dnevne proizvodnje biti značajno povećan.

- Nećemo više proizvoditi 5 miliona dnevno ili 6 u Banatskom Dvoru... proizvodićemo 12 miliona dnevno - istakao je Bajatović.

Takođe je naveo da se paralelno realizuju projekti na više gasovodnih pravaca i interkonekcija, uključujući veze ka Severnoj Makedoniji, istočnoj Srbiji, Loznici i Rumunija.

- Do kraja ove godine mi ćemo završiti interkonekciju prema Rumuniji - rekao je Bajatović.

Osvrćući se na moguće sankcije kompaniji NIS, istakao je da to pitanje ne treba direktno povezivati sa gasnim aranžmanom, jer se vode odvojeni pregovori o vlasničkoj strukturi.

Na kraju je naglasio da dogovor predsednika Aleksandar Vučić i ruskog predsednika Vladimir Putin predstavlja jasnu poruku o stabilnosti snabdevanja.

- Ovaj dogovor između Vučića i Putina, jasno pokazuje da Rusija neće ostaviti Srbiju bez gasa - zaključio je u razgovoru za RTS direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.