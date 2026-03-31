Specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa stranim zemljama i direktor Ruske fondacije za direktna ulaganja (RFPI), Kiril Dmitrijev izjavio je danas da dolazi najsnažnija kriza u vezi sa cenama goriva.

"Trenutno se vode diskusije da nafta može da košta i 150 i 200 dolara po barelu. I zašto je to važno? Zato što imamo niz vrlo jasnih predviđanja, koja iznosimo i za Evropsku uniju i za Veliku Britaniju", istakao je Dmitrijev, prenosi TASS.

Prema njegovom mišljenju, dolazi najsnažnija energetska kriza u celoj ljudskoj istoriji.

"Ni Evropa ni Britanija nisu ni približno pripremljene za nju. Štaviše, one su same sebi pucale u nogu odbijajući ruske energente", istakao je Dmitrijev.

