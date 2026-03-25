Slušaj vest

Dok SAD pozivaju saveznike poput Italije i Španije da se pridruže pratnji brodova, geopolitička situacija ukazuje da je Kina najugroženija, s obzirom na to da tamo odlazi više od 70% nafte, dok ostale države balansiraju između sopstvenih interesa i troškova angažovanja. Iako je petak doneo kratkotrajnu stabilizaciju, logistički problemi i ograničeni kapaciteti mornarice da obezbedi sav saobraćaj ostaju ključni faktori nesigurnosti za globalnu ekonomiju.

Ovo što trenutno vidimo predstavlja jasan primer kako geopolitika direktno utiče na nivo rizika u investicionim portfolijima. Dok cena nafte raste usled logističkih poremećaja, berza reaguje padom, jer energetska nestabilnost direktno utiče na profitabilnost kompanija. U ovakvim situacijama, ključ nije u panici, već u razumevanju šire slike. Dok velike sile pokušavaju da prebace troškove bezbednosti na druge, racionalan pristup zahteva očuvanje likvidnosti i fokus na sektore koji su otporniji na ovakve šokove. Praćenje kretanja kapitala postaje važnije od samih naslova u medijima, jer upravo tu leži realna slika tržišta.

Za Srbiju i region, efekti ovakvih globalnih kretanja su direktni i višeslojni. Rast cena energenata preliva se na troškove transporta, proizvodnje i logistike, pojačavajući inflatorne pritiske i smanjujući prostor za dugoročno planiranje. Kao odgovor, država je primenila niz mera, uključujući smanjenje akciza, korišćenje robnih rezervi i određena ograničenja u prometu derivata. Ove intervencije, iako značajne, pre svega predstavljaju „flaster“ koji ublažava trenutni pritisak, jer njihov domet ostaje kratkoročan i ne rešava strukturnu zavisnost od uvoza energenata.

U takvom okruženju, domaća privreda suočava se sa rastom operativnih troškova, pritiskom na profitne marže i izazovima u očuvanju likvidnosti. Upravo zato, racionalizacija troškova, diversifikacija i strateško planiranje postaju ključni faktori opstanka. Istovremeno, kriza otvara prostor za dugoročne pomake – pre svega ka većoj energetskoj efikasnosti i otpornosti na spoljne šokove.

Ova situacija jasno pokazuje da geopolitika direktno diktira nivo rizika u ekonomiji i investicionim odlukama. U vremenu povećane nestabilnosti, prednost imaju oni koji razumeju širu sliku, prate tokove kapitala i donose odluke zasnovane na analizi, a ne na reakciji. Finansijska pismenost, u tom kontekstu, više nije dodatna vrednost, već osnovni preduslov za stabilno i održivo poslovanje.