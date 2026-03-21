Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je situacija na svetskom tržištu izuzetno kompleksna zbog konflikta na Bliskom istoku, ali da građani Srbije nemaju razloga da pune kanistere i prave rezerve, jer će država pronaći način da se zaštiti u trenutnim okolnostima.

- Možete biti sigurni da ćemo i ovu krizu prevazići, kao što smo i prošle godine, kada 100 dana nismo imali dotoka sirove nafte, a ništa na pumpama nije falilo. Znači nema potrebe za stvaranjem zaliha - rekla je Đedović Handanović.

Mnoge evropske zemlje, pogođene krizom, smanjile su akcize ali uvode i druge rigorozne mere, pa je tako Hrvatska ograničila količinu dizela za poljoprivrednike na 250 litara, Španija kažnjava vozače koji se voze sami u automobilu, dok je Italija uvela mehnizme kontrole cena na pumpama, rekla je ministarka.

U Grčkoj je zabeležen porast cena od 15 odsto, vlada je na tri meseca ograničila profitne marže na gorivo, u Sloveniji naftne kompanije su ograničile kupivinu po potrošaču na 200 (Petrol), 100 (Šel) ili 30 litara (Mol), dodala je.

U Nemačkoj su cene porasle za 20 odsto, ova zemlja je zajedno sa Međunarodnom agencijom za energetiku učestvovala u puštanju oko 400 miliona barela iz rezervi, dok vlada planira da uvede takozvani austrijski model, prema kojem će dobavljači goriva moći da podižu cene samo jednom dnevno, tačno u podne, ističe Đedović Handanović.

Novi Zakon predviđa oštre sankcije za prekršioce, sa kaznama do 100.000 evra, a “Bild” je preneo da su nepoznate osobe ukrale hiljade litara goriva u Donjoj Saksoniji, Hesen i Baden-Vitembergu, dodaje.

Međunarodna energetska agencija, kako je rekla ministarka za Pink, ocenila je trenutnu situaciju u svetu kao najveća energetsku krizu u istoriji čovečanstva.

Ipak, građani Srbije, prema njenim rečima, nemaju razloga za brigu.

Foto: Marko Karović

- Doneli smo mere pre svega da zaštitimo građane i privredu od povećanja cena nafte na svetskom tržištu koja je, podsećam, skoro duplirana u odnosu na januar. Dostigla je i 118 dolara za barel u toku prošle nedelje. Zatvorile su se kotacije na londonskoj berzi juče na nekih 112 dolara po barelu. To je izuzetno visoka cena - rekla je Đedović Handanović.

Podsetila je da je cena dizela na domaćim pumpama od juče 212 dinara za litar, dok je cena benzina 188 dinara po litru.

- Dizel je skuplji za samo četiri dinara, a benzin za dva - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je istakla da je i dalje na snazi zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, kao i da je država već smanjila akcize za 20 odsto, ali da je moguće i dodatno smanjenje.

- Pustili smo na tržište 40.000 tona rezervi dizela, jer se on najviše troši. Kombinacijom ovih mera uspećemo da održimo punu stabilnost - ocenila je ona.

Đedović Handanović navodi da su poljoprivrednici u četvrtak točili po hiljadu litara goriva na NIS-ovim pumpama u Vojvodini, čime su stvarali veštačku tražnju.

- Zaista nema potrebe za time. Razgovaramo sa naftnim kompanijama da nađemo najbolju cenu po kojoj ćemo im ustupiti naše obavezne rezerve, ove koje smo odlučili da za sada pustimo na tržište, tako da apsolutno mogu da nastave da uvoze po visokoj ceni, da dobijaju po niskoj ceni naše obavezne rezerve i da onda u kombinaciji te dve mere nastave da snabdevaju tržište, tako da nema nestašica, a to je najvažnije - rekla je Đedović Handanović.

Ističe da Srbija, u poređenju sa regionom, ima najviše rezerve.

- Znači mi smo se za ovo spremali u smislu da smo ulagali sredstva u prethodnom periodu, da smo pravili naše rezerve. Samo državne rezerve dizela iznose oko 273.000 tona. Znači sada puštamo samo oko 15 odsto naših rezervi i to je bez vojnih rezervi. Benzina imamo oko 56.000 tona. Opet kažem, ne računajući NIS-ove rezerve i ne računajući rezerve drugih naftnih kompanija - naglasila je Đedović Handanović.

Ona je istakla i da dodatno olakšanje pruža produženje licence NIS-u što će, prema njenim rečima, omogućiti da rafinerija krajem marta nastavi rad u punom kapacitetu.