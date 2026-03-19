Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras da država neće prenositi teret rasta cena nafte na građane i privredu, navodeći da se očekuje umeren i kontrolisan rast cena goriva.

"Mi, kao što znate, petkom ujutru određujemo nove cene dizela i benzina. Mi smo u prethodnoj nedelji povećali za pet dinara dizel, za dva dinara benzin, nedelju pre toga tri dinara je poskupeo dizel, a benzin takođe tri dinara. Mi ćemo gledati da sutra ostanemo u tom opsegu, znači da ne prenosimo teret povećanja cena nafte na svetskom tržištu zbog konflikta na Bliskom istoku na naše građane i privredu. Znači da imamo veoma umeren i kontrolisan rast cena nafte i derivata", rekla je Đedović Handanović nakon sastanka sa ministrom životne sredine i energetike Grčke Stavrosom Papastavruom u Vladi Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike sastala se sa ministrom životne sredine i energetike Grčke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za sutra u 11 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, povodom cena energenata na globalnom tržištu.

Sednici će, pored predsednika, prisustvovati i predstavnici ključnih institucija iz energetskog sektora.