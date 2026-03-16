Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović u Bajinoj Bašti je uručila 42 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na državne subvencije za sprovođenje mera energetske sanacije u svojim stanovima i porodičnim kućama.

Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić naglasio je da lokalna samouprava nastavlja da podržava projekte koji doprinose energetskoj efikasnosti, jer među građanima postoji veliko interesovanje za takve programe.

- Pošto ima zainteresovanih za energetsku efikasnost, ove godine opredelićemo još šest i po miliona dinara, tako da ćemo, uz učešće EPS-a, omogućiti da još jedan deo naših sugrađana, koji su na spisku a nisu dobili ugovore, ostvari pravo na subvencije - rekao je Ordagić i zahvalio ministarki na podršci koju resorno ministarstvo pruža ovoj opštini.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović istakla je da država kroz različite programe nastavlja da ulaže u energetsku efikasnost kako bi građanima omogućila kvalitetnije i ekonomičnije uslove stanovanja.

- Kroz različite programe do sada smo uložili više od 45 miliona dinara, a uz današnje ugovore omogućili smo da 283 domaćinstva unaprede svoje domove, povećaju njihovu vrednost i smanje troškove za energiju, uz veći komfor života za svoje porodice - rekla je ministarka.

Dodala je da joj je posebno zadovoljstvo što lokalna samouprava Bajine Bašte već četiri godine prepoznaje značaj ulaganja u energetsku efikasnost i zajedno sa državom sistematski radi na poboljšanju uslova stanovanja za građane.

Biznis Kurir/RINA

