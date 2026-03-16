Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić posetio je porodičnu mlekaru Dostanić u selu Tijanje u Lučanima i tom prilikom sa vlasnikom mlekare i poljoprivrednikom Markom Dostanićem razgovarao o stanju u sektoru proizvodnje i prerade mleka i merama podrške koje država obezbeđuje.

Mlekara Dostanić bavi se preradom mleka u sir i kajmak, a trenutno prerađuje oko 14.000 litara mleka. Sirovina se otkupljuje od proizvođača iz Dragačeva, kao i iz okolnih krajeva, uključujući Kragujevac, Kraljevo i milanovački kraj. Prema rečima vlasnika, mlekara za sada ne planira uvođenje novih proizvoda, već rade na tome da dodatno usavrše postojeću proizvodnju.

Ministar Glamočić istakao je da je Marko Dostanić poljoprivrednik koji istovremeno razvija i primarnu proizvodnju i preradu u stočarstvu, jer, pored mlekare, ima i sopstveno gazdinstvo sa skoro 40 grla goveda. Dodao je da je to izuzetan primer zaokružene proizvodnje u poljoprivredi, što je pravac u kom treba da se razvija srpski agrar.

Glamočić je i ovom prilikom naglasio da Srbija ima najveće podsticaje u stočarstvu na svetu, koji, između ostalog, obuhvataju 55.000 dinara po kravi, 19 dinara po litru mleka i dodatnih 100.000 dinara za junice. Naglasivši da je u toku pokretanje kampanje za veću potrošnju domaćeg mleka, Glamočić je podsetio i da je Ministarstvo uvelo oznaku „100% iz Srbije“ za proizvode čiji su sastojci iz Republike Srbije, što će doprineti boljem prepoznavanju srpskih proizvoda i biti snažna podrška domaćim proizvođačima.

Ministar je istakao da određeni broj gazdinstava prelazi sa same proizvodnje na proizvodnju i preradu mleka, te ukazao da za proizvođače sa takvim ciljem postoje mere podrške i kroz programe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za manje pogone, i kroz programe Ministarstva privrede.

Ministar je poručio da će država nastaviti da podržava razvoj stočarstva i prerađivačkih kapaciteta u Srbiji, jer to predstavlja važan oslonac za stabilnost domaće proizvodnje i razvoj seoskih područja.