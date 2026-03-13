Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić posetio je poljoprivredno domaćinstvo Radovana Bugarinovića u Sevojnu, koji se bavi stočarstvom i uzgojem ovaca.

Domaćin je istakao da se poljoprivredom bavi čitavog života i da od ovog posla izdržava porodicu, uz pomoć supruge koja je zaposlena.

- Koliko radite, toliko imate. Što više radite, više i dobijete. Ja držim ovce i održavam pašnjake da ne zarastu. Ranije smo imali više krava, ali sada ih je u selu ostalo samo nekoliko. Ljudi sve više odlaze u gradove, zbog čega je podrška države važna kako bi se očuvala proizvodnja i stvorili uslovi da se mladi vrate životu na selu - kaže Bugarinović.

On je dodao da je zadovoljan podsticajima, da su isplate redovne i da su od izuzetnog značaja.

- Počele su i isplate po hektaru. Ja nemam mnogo zemlje, ali dobro je da se isplaćuje - rekao je on.

Predsednica gradske opštine Sevojno Mirjana Đurić navela je da je reč o vrednom domaćinu koji godinama ulaže u proizvodnju i razvoj svog gazdinstva.

- Danas smo na imanju našeg domaćina. On je vrlo skroman čovek, ali se vredno bavi proizvodnjom. Drago mi je što je ministar prof. dr Glamočić danas ovde i što je imao priliku da se lično uveri u to kako naši poljoprivrednici rade - poručila je Đurić.

Ministar Glamočić istakao je da su ovakve posete prilika da se neposredno razgovara sa poljoprivrednicima i sagledaju njihovi problemi i potrebe.

- Kada dođem na ovakvo mesto kažem da punim baterije. Ovo je zaista lep kraj. Naš domaćin se bavi uzgojem ovaca i proizvodnjom jagnjadi za lokalno tržište, što je nešto po čemu je Srbija prepoznatljiva - rekao je Glamočić.

On je podsetio da je isplata subvencija po hektaru počela pre deset dana i da je do sada isplaćeno više od 10 milijardi dinara.

- Prvi put se dešava da, dok javni poziv još traje, poljoprivrednici već imaju novac na svojim računima - naglasio je ministar.

Glamočić je dodao da su poljoprivrednicima na raspolaganju i povoljni krediti sa kamatnim stopama od nula do tri odsto.

- Za mlade do 40 godina i žene kamata je jedan odsto, a za pojedine investicije čak nula odsto. Država na ovaj način nastoji da pomogne poljoprivrednicima i sačuva život na selu - poručio je ministar.

On je zahvalio i lokalnoj samoupravi koja, kako je rekao, značajno pomaže poljoprivrednike kroz podsticaje koji mogu dostići i do dva miliona dinara za poljoprivredne projekte.

- Na lokalnom nivou se najbolje zna šta je ljudima potrebno i gde treba ulagati kako bi se sačuvala domaćinstva i razvijala poljoprivreda - zaključio je ministar.

Ministarstvo poljoprivrede ostaje pouzdan partner poljoprivrednicima i nastaviće da kroz različite mere podrške pomaže razvoj proizvodnje u ovom, ali i svim drugim krajevima Srbije.