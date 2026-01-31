Slušaj vest

Viškovi mleka, pritisak uvoza i nestabilno tržište najviše pogađaju stočare, dok država najavljuje zakonska pravila, brže isplate i jasan kalendar subvencija kako bi se zaštitili proizvođači i stabilizovao lanac od njive do trpeze. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da su izazovi veliki, ali da su rezultati već vidljivi u porastu domaće proizvodnje.

Srpska poljoprivreda ulazi u još jednu izazovnu sezonu. Potrošači se žale na cene, proizvođači rade na ivici isplativosti, a tržište je pod snažnim uticajem globalnih poremećaja. Najosetljiviji deo tog lanca trenutno je stočarstvo, pre svega svinjarstvo i mlekarski sektor.

- Najslabija karika nam je svinjarstvo, pre svega zbog afričke kuge svinja, ali imamo i dobru vest – fond kvalitetnih priplodnih krmača povećan je za skoro 20 odsto, što je osnov za rast proizvodnje u narednoj godini - rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

Pritisak Evrope i pad potrošnje

Ministar ističe da domaće tržište ne može biti izolovano od globalnih kretanja. Zabrana izvoza svinjskog mesa iz Španije ka Kini i viškovi mleka u Evropskoj uniji stvorili su dodatni pritisak i na srpske proizvođače.

- Na spot tržištu u Evropi mleko se prodavalo i za 10 do 15 centi, dok je kod nas prosečna cena oko 50 centi. Sa takvom razlikom naše mlekare ne mogu da budu konkurentne na tržištima regiona- objašnjava Glamočić.

mleko Foto: Shutterstock

Problem je dodatno usložnjen padom domaće potrošnje mleka za oko 20 odsto. Ministar tvrdi da su tome doprinele "neodgovorne tvrdnje i panika" u javnosti.

- To apsolutno nije tačno i pozivam nadležne da reaguju, jer takve dezinformacije nanose ogromnu štetu proizvođačima - tvrdi Glamočić.

Zakon, subvencije i jasan kalendar

Država, kako kaže ministar, odgovara kombinacijom kontrole, finansijske podrške i novih pravila. Inspekcijski nadzori su pojačani, a uređeno je i jasno označavanje proizvoda koji sadrže biljne masti.

Ključna sistemska mera biće Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama, koji bi u martu mogao da se nađe pred poslanicima.

- Svi kvarljivi poljoprivredni proizvodi moraće da budu plaćeni u roku od 30 dana. Vraćanje robe i nametanje troškova proizvođačima više neće biti moguće, a kazne će ići i preko milion evra - ističe Glamočić.

Foto: Shutterstock/Studio Romantic

Paralelno s tim, prvi put je objavljen jasan kalendar javnih poziva i isplata.

- Poljoprivreda ne može da se prilagođava administraciji – mi moramo njoj. Važno je da novac stigne kada je potreban, a ne kasnije - kaže ministar, podsećajući da su obezbeđeni krediti sa kamatom od jedan odsto, kao i subvencije koje se isplaćuju pre setve.

Iako su izazovi veliki, ministar poručuje da ima razloga za umereni optimizam.

- U mlekarstvu smo već povećali proizvodnju za oko 10 odsto u odnosu na 2023. godinu. Uz mir, solidarnost i jasna pravila, možemo da sačuvamo i ojačamo domaću poljoprivredu - zaključio je ministar Dragan Glamočić.