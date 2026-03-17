Er Srbija odbacuje tvrdnje i pokušaje političkih interpretacija, koje su se poslednjih dana mogle čuti u pojedinim medijima, a koje predstavljaju pokušaj da se umanji značaj i uloga koju nacionalni avio-prevoznik ima za Republiku Srbiju, njenu međunarodnu povezanost i izgradnju savremenog državnog identiteta.

"U sklopu ovih dešavanja, kompanija kategorički odbacuje navode koji se pojavljuju u pojedinim medijima, da je u komunikaciji na mreži X objavila lične podatke jedne korisnice, na način što ju je u odgovoru na objavu nazvala ličnim imenom i time dovela do takozvanog “doksinga”. Prilikom navedenih istupanja na ličnim profilima društvenih mreža, koje nesumnjivo predstavljaju javni komunikacioni prostor, korisnica je navela svoje ime, što je jasno vidljivo iz sadržaja njenih objava i potpisa. Odgovor Er Srbije, preduzet radi legitimnog interesa kompanije da zaštiti svoj poslovni ugled, predstavljao je ograničenu i nužnu reakciju na iznete neistinite tvrdnje, koje su za cilj imale isključivo pokušaj umanjenja ugleda nacionalne avio-kompanije. Lični podaci korisnice nisu izneseni od strane kompanije, pa s tim u vezi nema ni kršenja odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.