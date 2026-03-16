Uvođenjem ove sezonske rute nacionalna avio-kompanija dodatno proširuje svoju ponudu ka atraktivnim jadranskim destinacijama i putnicima omogućava jednostavniji dolazak do popularnih letovališta. Letovi između Beograda i Brača biće realizovani dva puta nedeljno, sredom i subotom, u periodu od 20. juna do 12. septembra. Karte su od danas u prodaji putem direktnih prodajnih kanala Er Srbije i ovlašćenih agenata za prodaju avio-karata.

Brač, poznat po prelepim plažama, kristalno čistom moru i autentičnom mediteranskom ambijentu, posebno se izdvaja po čuvenoj plaži Zlatni rat, jednoj od najprepoznatljivijih plaža u Evropi. Ostrvo je popularno među turistima koji traže opušten odmor, ali i brojne aktivnosti na otvorenom, uključujući vodene sportove, jedrenje, planinarenje i uživanje u tradicionalnoj dalmatinskoj kuhinji.