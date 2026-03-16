Er Srbija širi mrežu na Jadranu: Preko leta direktni letovi do ostrva Brač
Uvođenjem ove sezonske rute nacionalna avio-kompanija dodatno proširuje svoju ponudu ka atraktivnim jadranskim destinacijama i putnicima omogućava jednostavniji dolazak do popularnih letovališta. Letovi između Beograda i Brača biće realizovani dva puta nedeljno, sredom i subotom, u periodu od 20. juna do 12. septembra. Karte su od danas u prodaji putem direktnih prodajnih kanala Er Srbije i ovlašćenih agenata za prodaju avio-karata.
Brač, poznat po prelepim plažama, kristalno čistom moru i autentičnom mediteranskom ambijentu, posebno se izdvaja po čuvenoj plaži Zlatni rat, jednoj od najprepoznatljivijih plaža u Evropi. Ostrvo je popularno među turistima koji traže opušten odmor, ali i brojne aktivnosti na otvorenom, uključujući vodene sportove, jedrenje, planinarenje i uživanje u tradicionalnoj dalmatinskoj kuhinji.
Uvođenjem direktnih letova do Brača, Er Srbija dodatno jača svoje prisustvo u Hrvatskoj i na turističkom tržištu, nadovezujući se na postojeće linije ka Splitu, Dubrovniku, Rijeci, Puli, Zadru i Zagrebu. Nova avio-linija omogućava putnicima brojne konekcije preko Beograda ka destinacijama iz široke mreže Er Srbije, kao što su Amsterdam, Barselona, Berlin, Kopenhagen, Rim, Frankfurt, Milano, Oslo, Prag, Beč, Cirih i mnoge druge.