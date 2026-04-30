Slušaj vest

- Mama i tata su uvek donosili kući dosadne sveske, olovke i punjače sa imenima kompanija, ali to bi samo završilo u smeću. A zašto ne plišane igračke? Plišane igračke nikad ne bacaš.

Kvinsi Fuler ima osam godina i već izgovara tu rečenicu kao da je proveo previše vremena na sastancima za predstavljanje ideja. On i njegov desetogodišnji brat Džekson su ko-direktori kompanije Stafers. To je porodični biznis koji pravi prilagođene plišane igračke za korporativne poklone. Njihovi klijenti uključuju kompanije poput Redita i marketinške agencije New Engen. Njihova kancelarija je njihova igraonica. Njihov dizajnerski tim uključuje i AI model. Prihod u prvoj godini: 100.000 dolara.

To braću Fuler čini primerom generacije rođene sa AI, u kojoj je jaz između dečije mašte i gotovog proizvoda praktično nestao. U prethodnim decenijama, dečije preduzetništvo bilo je ograničeno onim što su mogli fizički da urade: raznošenje novina, ceđenje limuna za limunadu, košenje trave. Ali uz AI, internet i roditelje koji preuzimaju „odrasli“ deo posla, razlika između dečije ideje i proizvoda koji se može proizvesti drastično se smanjila.

Od crteža do proizvoda

Njihov radni proces je kombinacija tradicionalne kreativnosti i savremene tehnologije. Počinje ručno crtanim skicama. Za klijenta koji prodaje GLP proizvode onlajn, braća su nacrtala "zlobnu debelu mrlju" kao plišanu igračku koja simbolizuje izazove mršavljenja. Crtež su zatim ubacili u ČetGPT, koji ga je pretvorio u visokokvalitetne vizualizacije spremne za slanje proizvođaču.

Foto: Printscreen Instagram/Forbes, Kobie Fuller

- Ideje? Ideje su potpuno njihove“, kaže njihov otac Kobi. On je generalni partner u venture capital firmi Upfront Ventures. Njegova uloga je prodaja i tehnička podrška. Uspostavljanje kontakata i pomoć u usavršavanju upita. Sa iskustvom u modi, njihova majka Šenel upravlja proizvodnjom i lancem snabdevanja. Ali kreativni pravac je striktno "vođen decom" - kaže Kobi.

Njihov otac poznaje Redit i pomogao je da se organizuje prvi sastanak za predstavljanje ideje. Kompanija je prvobitno tražila da Džekson i Kvinsi dizajniraju plišanu verziju "Snoo", njihove vanzemaljske maskote. Ali Džekson je smatrao da bi to bilo previše dosadno. Zato je tokom sastanka predložio bolju ideju – koncept "slepe kutije". Inspirisan trendom misterioznih igračaka popularnih u Aziji.

Redit kao klijent

Tim Redita je dostavio smernice brenda, a braća su sela za kuhinjski sto sa olovkama i papirom i počela da razvijaju ideje. Ono što su osmislili nije bila samo jedna plišana igračka, već sistem. Različiti nivoi Snu likova, od „osnovnog“ do „ultra-retkog“. Pretvorili su poklon u nešto nalik kolekcionarskoj seriji.

- Pre nego što je otvorite, nikad ne znate šta ćete dobiti - kaže Džekson.

- Možete dobiti osnovni, plus ili retki.

Redit je na kraju naručio 2.000 plišanaca. Planiraju da ih podele zaposlenima u Njujorku na korporativnom događaju.

Ono što se dogodilo tokom tog kreativnog sastanka ima i akademski naziv. Mišel Njuman, istraživač sa Univerziteta u Vašingtonu u okviru KidsTeam programa, naziva to "mini-c" momentima. Mali naleti značajnog ličnog izražavanja koji grade ogromno samopouzdanje.

- AI pokazuje deci da zapravo imaju veoma dobre ideje - kaže Njuman.

- Mogu brzo da vide kako se te ideje realizuju i počnu da vežbaju razmišljanje: šta zapravo želim da kažem?.

Izazovi odnosa AI i dece

Ali "AI tezga sa limunadom" zahteva pažljivo postavljene granice. Model porodice Fuler funkcioniše jer ostaje "usmeren" i uz posredovanje odraslih, kaže Rebeka Vintro, viša saradnica i direktorka Centra za univerzalno obrazovanje pri Brukings Institutu.

Opasnost, upozorava Vintro, jeste da AI lako može postati kognitivna prečica umesto kreativnog alata. Bez nadzora odraslih, deca mogu da se oslone na ono što ona naziva "široki AI". Korišćenje četbotova bez nadzora da razmišljaju umesto njih ili oslanjanje na previše popustljive AI "prijatelje" koji ne pružaju potrebni otpor za emocionalni razvoj.

- Ako deci date tehnologiju koja nudi prečicu za zadatke, ona će je koristiti - kaže Vintro.

- Ne radi se samo o preskakanju nekoliko koraka… već o tome da se ne prolazi kroz naporan, dubok proces razmišljanja koji je deci potreban da razviju mozak i postanu samostalni kritički mislioci.

Dakle, dok AI može da smanji distancu između mašte i gotovog proizvoda, može isto tako da smanji i razdaljinu između radoznalosti i intelektualne lenjosti.

Za odrasle, ovo je primer kako AI može da pojača dečiju kreativnost bez umanjivanja mentalnog napora. Za braću Fuler, to izgleda kao ono što su tezge sa limunadom oduvek bile. Napravi nešto iz zabave i uberi plodove.

- Ako zatvorimo Gugl tata kaže da bismo mogli da odemo na trku Formule 1 - kaže Džekson dok mu pogled odluta ka autićima u sobi.