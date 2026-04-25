I ovog proleća, u jednoj od najvećih fabrika hrane na jugu Srbije, u ataru žitorađskog sela Samarinovca, nema ni jednog ara neobrađene zemlje. Impuls povećanju poljoprivredne proizvodnje 2021. godine dala je država, koja je finansirala elektrifikaciju oko 500 hektara plodne zemlje, omogućivši poljoprivrednicima jeftiniju i sigurniju proizvodnju.

Sve što može da se kreće, i mladi, ali i oni vremešniji, sa višedecenijskim stažom rada u poljoprivredi, ovih dana su na plodnim dobričkim oranicama, u ataru sela Samarinovca, gde daju svoj doprinos, u tradicionalnoj povrtarskoj proizvodnji, od koje živi blizu trista domaćinstava ili oko hiljadu stanovnika ovog sela.

- Ovde svakoga dana, od jutra do mraka, vri kao u košnici. Prvi dan kako sadimo lubenicu na otvorenom polju, pre nekih petnaestak dana smo posadili dole, ova njiva bliža selu, lubenicu pod niskim tunelima, oko tri i po hektara pod lubenicom će biti, malo više nego prošle godine - kaže Ivan Mihajlović povrtar iz Samarinovca.

Selo Samatinovci Foto: Printscreen RTS

- Ovde se u Samarinovcu radi, maltene, svaki kvadratni metar. Najviše se gaji bostan, onda slatka paprika, ljuta paprika, paradajz isto dosta ima u proizvodnji - navodi povrtar Vidan Mitić.

Iako se povrće, uz žitarice, ovde gaji decenijama, prava robna proizvodnja dobija na zamahu poslednjih godina, nakon što je država uslišila molbe ovdašnjih proizvođača i pomogla u dovođenju struje do svih parcela, u ataru ovog sela.

- Ne bi mogla ova proizvodnja, u ovom kapacitetu da bude da nije struje. Mi smo tu sa agregatima krenuli da radimo i onda je to mnogo otežano, kad ti dežuraš danonoćno pored njega, onda nisi sposoban da radiš preko dana - kaže Miroslav Ristić, povrtar iz Samarinovca.

- Za dobru robu, uvek je bilo plasmana i biće. Trenutno, videćemo za ovu godinu, ako krene uvoz, kao što ponekad zna da krene, naš plasman stane, cene padnu - kaže povrtar Vidan Mitić.

Ljubav prema zemlji ovde se prenosi sa generacije na generaciju. Ona se ne prodaje, a ako se i to desi iz nekog razloga, cena dostiže vrtoglave iznose. Mladi ne odlaze, već ovde formiraju svoje porodice o čemu najbolje svedoči broj dece, kao ni u jednom drugom selu u Toplici. Iako ne kriju zadovoljstvo zbog toga, ističu da uspehe u proizvodnji hrane, ne prate i odgovarajući uslovi za društveni život, koji potpuno izostaju.

- Kod nas je započet Dom kulture i tako stoji, ništa se ne ulaže. A ovde, uveče, deca kada izađu na to betonsko igralište, da vidiš šta su deca, šta je omladina i da se ovde nešto pokrene i uradi - kaže Miroslav Ristić iz Samarinovca.

Da će proizvodnja povrća ovde i dalje rasti, saglasni su gotovo svi proizvođači. Nadaju se i da će to omogućiti uvođenje novih, savremenih tehnologija, koje će smanjiti učešće ljudske radne snage. Preduslov za to je potpuno iskorišćenje postojeće elektro mreže, na čije novo priključenje se, po njihovom mišljenju, neopravdano, čeka mesecima.