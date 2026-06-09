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Sredinom prošlog veka u pirotskom kraju bilo je oko 300 hiljada ovaca. Danas ih je svega desetak hiljada, jer većina mladih izbegava da se bavi ovim teškim poslom. Jedan od retkih, koji je osnovao novo stado i uhvatio se u koštac sa problemima koje nosi ovčarska proizvodnja je 35-godišnji Pero Pulja iz Pirota.

Gastarbajterski hleb mu nije prijao, pa se posle nekoliko godina rada u Austriji i Švajcarskoj odlučio da započne posao na obroncima Stare planine. Iako nema dovoljno iskustva, Pero smatra da uzgoj ovaca može da bude unosan posao. Za početak kupio je stado od pedesetak ovaca i otvorio poljoprivredno gazdinstvo.

Pirot ovce Foto: RTS Printscreen

"Sve je teško i svaki posao mora da se radi. Svuda, gde god da odeš i šta god da radiš, nije lako. Bolje ovo da se radi, da si sam svoj gazda i koliko radiš , toliko zaradiš, nego da ideš za neki minimalac da radiš. Nov sam u ovom poslu i učim još uvek, ali mislim da mi dobro ide", navodi Pero Pulja, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva.

Odlučio se da čuva kosovske bardoke. Kaže da time doprinosi očuvanju genetskih resursa, jer je u Srbiji ostalo manje od 200 grla ove stare metohijske rase ovaca.

Pero Pulja, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva kaže: „One su izuzetno mlečne. Ima primeraka koje daju i litar ipo mleka. Autohtona je rasa, izuzetno podobna za ovo područje. Podnosi sve vremenske prilike i neprilike. Otporna na kišu, na bolesti."

Pirot ovce Foto: RTS Printscreen

Najveću pomoć i podršku u poslu pruža mu supruga. Da bi stekao potrebna znanja Pero je upisao Visoku poljoprivrednu školu.

"Planovi su da ostanemo na 50 grla. Pravimo mlekaru da možemo da proizvodimo ovče proizvode od 100% ovčeg mleka i da izađemo na tržište", ističe Pulja.

Premije koje za ovčarstvo obezbeđuje država i pogodnosti koje pruža Fond za poljoprivredu grada Pirota, mogu biti izazov mladim ljudima, poput Pera, da obnove davno zapuštene pojate svojih predaka i ožive staroplaninske pašnjake.