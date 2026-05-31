Poručio je da će država nastaviti da ulaže u razvoj stočarstva i jačanje konkurentnosti domaćih poljoprivrednih gazdinstava.

Obraćajući se na otvaranju sajma, ministar je istakao da su stočari jedan od najvažnijih oslonaca srpske poljoprivrede i da je zadatak države da im obezbedi uslove za stabilno i održivo poslovanje.

„Stočarstvo je mnogo više od jedne grane poljoprivrede, to je način života i temelj stabilne i održive poljoprivredne proizvodnje. Bez jakog stočarstva nema ni jakog sela, ni razvoja prerađivačke industrije, ni pune vrednosti koju srpska poljoprivreda može da stvori“, poručio je Glamočić.

Obilazak izlagača i razgovori sa poljoprivrednicima

Nakon svečanog otvaranja, ministar je obišao izložbeni prostor sajma i razgovarao sa izlagačima koji su predstavili poljoprivrednu mehanizaciju nabavljenu uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Ministarstva poljoprivrede i IPARD programa. Posebnu pažnju privukli su primeri uspešnih investicija u modernizaciju proizvodnje, koje su realizovane zahvaljujući podsticajnim merama Republike i Pokrajine.

U nastavku posete, ministar je:

Obišao takmičare u kuvanju paprikaša i pozdravio učesnike ove tradicionalne manifestacije.

Posetio izložbu ovaca, koju su organizovali članovi Udruženja ovčara Melenci, te razgovarao sa odgajivačima o aktuelnom stanju u ovčarstvu, tržišnim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje proizvodnje.

Održao radni sastanak sa poljoprivrednicima

Na sastanku, kojem je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača, teme razgovora bile su stočarstvo u Vojvodini, podsticaji, dinamika isplate subvencija, kao i investicije u sisteme za navodnjavanje. Poljoprivrednici su imali priliku da neposredno iznesu svoje predloge, probleme i inicijative. Glamočić je tom prilikom naglasio da su ovakvi susreti od izuzetnog značaja jer omogućavaju direktnu komunikaciju i brže rešavanje problema na terenu.

„Želimo da čujemo šta proizvođače muči, šta možemo da popravimo i kako da dodatno ojačamo srpsko stočarstvo. Najbolja rešenja nastaju u razgovoru sa ljudima koji svakodnevno žive od poljoprivrede“, naglasio je ministar.

Snažna podrška Pokrajine i Grada Zrenjanina

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Vladimir Galić istakao je da Pokrajinski sekretarijat nastavlja značajna ulaganja u poljoprivredu, sa posebnim akcentom na mehanizaciju i podršku mladim poljoprivrednicima.

„Za nabavku priključne mehanizacije ove godine opredelili smo više od pola milijarde dinara. Važno je da institucije dolaze među poljoprivrednike, da razgovaramo sa njima i vidimo kako možemo da pomognemo. Za mlade poljoprivrednike u ovoj godini obezbeđeno je 200 miliona dinara podrške“, naveo je Galić.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura poručio je da je poljoprivreda jedan od najvažnijih razvojnih resursa ovog dela Banata.

„Ponosan sam što su Melenci domaćin prvog mini sajma stočarstva, jer ova manifestacija pokazuje koliko je poljoprivreda važna za naš grad i čitav srednji Banat. Grad Zrenjanin će i ubuduće biti snažna podrška našim poljoprivrednicima, jer su upravo oni jedan od najvažnijih pokretača razvoja ovog kraja“, poručio je Salapura.

Prvi mini sajam stočarstva u Melencima okupio je poljoprivrednike, stočare, predstavnike institucija, finansijskih organizacija i kompanija iz agrarnog sektora, sa ciljem promocije stočarske proizvodnje, razmene iskustava i predstavljanja mera podrške namenjenih razvoju poljoprivrede.