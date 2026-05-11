Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za 2026. godinu.

Zahtevi mogu da se podnose od 11. maja do 11. juna 2026. godine putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, za grla koja su predata klanici ili izvezena od dana raspisivanja prethodnog javnog poziva pa do dana objavljivanja novog javnog poziva.

Izuzetno, po ovom javnom pozivu mogu da se podnesu i zahtevi za grla predata klanici, izvezena ili upućena na teritoriju Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija u periodu od 21. juna 2025. godine do dana raspisivanja prvog javnog poziva za 2026. godinu, ukoliko za ta grla nije podnet zahtev niti ostvareno pravo na podsticaje po javnom pozivu iz 2025. godine.

Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu tovnih grla, pri čemu se za istu vrstu podnosi jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koji su izvršili obnovu registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu.