Slušaj vest

Iz grada stižu dobre vesti za sve vlasnike pasa koji žive na području Zagreba. Naime, kastracija i sterilizacija vlasničkih pasa biće subvencionisana i ove godine.

Kako je najavio Grad, sterilizacija ili kastracija ženke psa biće subvencionisana u iznosu od 75 evra, piše Zagreb.info.

Iznos od 50 evra biće iskorišćen za subvencionisanje sterilizacije ili kastracije mužjaka pasa. Prema navodima Grada, reč je o programu kontrole populacije napuštenih pasa u Gradu Zagrebu sa ciljem sprečavanja i smanjenja populacije napuštenih pasa u Gradu Zagrebu.

Da bi se ostvarilo pravo na subvenciju, postoje neki uslovi, među kojima su da su psi registrovani i da su nad njima sprovedene zakonom propisane mere vakcinacije i označavanja pasa, kao i da borave na području Zagreba.

Radi 14 ambulanti širom grada

"Pozivamo zainteresovane građane da, uz subvenciju Grada Zagreba, iskoriste mogućnost sterilizacije/kastracije svojih kućnih ljubimaca. Molimo da pre dolaska u željenu veterinarsku stanicu dogovorite termin zahvata", napominju iz Grada.

Takođe, na veb-sajtu Grada objavljen je spisak veterinarskih organizacija i ordinacija, po redosledu ponuđenih cena sterilizacije/kastracije od najniže do najviše, a postupak se može obaviti u 14 veterinarskih klinika širom grada.