Slušaj vest

- Stan je dvostran, na jednoj od najtraženijih lokacija na Novom Beogradu. Nalazi se na 6. spratu od ukupno 8, što mu daje idealnu spratnost, mnogo svetlosti i mira. Zahvaljujući dvostranoj orijentaciji, stan je izuzetno svetao, prozračan i prijatan za boravak tokom celog dana. Zgrada je uredno održavana. Kod Delta citija - piše u oglasu koji je objavila Marija Starčević na portalu Dijaspora.online.

Kako vlasnica navodi reč je o "izuzretnom dvosobnom stanu", koji se može adaptirati u dvoiposoban. Ipak, u oglasu nema fotografija unutrašnjosti stana koje bi potvrdile te tvrdnje vlasnice.

- Uknjižen je i ima 67 kvadratnih metara - dodaje se u oglasu.

Cena ove nekretnine je 238.000 evra, što znači da vlasnica traži nešto više od 3.500 evra po kvadratnom metru.