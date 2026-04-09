Koliko košta stan od 40m2 u izgradnji u Bulevaru kralja Aleksandra? Posebna cena za garažno mesto
Visoke cene nekretnina u srpskoj rpesotnici naterale su mnoge koji nemaju krov nad glavom da stanove kupuju na periferiji Beograda ili da se skuće u okolini grada kupovinom kuće po povoljnijoj ceni.
Ipak, ima i onih koji ni po koju cenu ne žele da se odreknu centra grada, pa traže povoljnije načine kako da dođu do stana. A jedan od načina je svakako i kupovina nekretnine u izgradnji. Za takve je kao poručen stan od 40 metara kvadratnih kod Bulevara kralja Aleksandra koji se prodaje u izgradnji.
- Prodajem jednoiposoban stan sa terasom u izgradnji, 40m2,na Zvezdari, kod tc Aviv kod Bulevar kralja Aleksandra. Novogradnja, lux, lift - piše u oglasu koji je Dragan Pavlović postavio na portalu Dijaspora.online.
U oglasu se navodi da je završetak radova planiran za septembar 2026. godine.
- Cena 140.000 evra, fiksno, garažno mesto 25.000 evra, građevinska dozvola, početak radova, direktna prodaja - piše u oglasu.
