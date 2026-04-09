Slušaj vest

Visoke cene nekretnina u srpskoj rpesotnici naterale su mnoge koji nemaju krov nad glavom da stanove kupuju na periferiji Beograda ili da se skuće u okolini grada kupovinom kuće po povoljnijoj ceni. 

Ipak, ima i onih koji ni po koju cenu ne žele da se odreknu centra grada, pa  traže povoljnije načine kako da dođu do stana. A jedan od načina je svakako i kupovina nekretnine u izgradnji. Za takve je kao poručen stan od 40 metara kvadratnih kod Bulevara kralja Aleksandra koji se prodaje u izgradnji.

- Prodajem jednoiposoban stan sa terasom u izgradnji, 40m2,na Zvezdari, kod tc Aviv kod Bulevar kralja Aleksandra. Novogradnja, lux, lift - piše u oglasu koji je Dragan Pavlović postavio na portalu Dijaspora.online. 

Stan od 40 metara kvadratnih u izgradnji u blizini Bulevara kralja Aleksandra prodaje se za 140.000 evra  Foto: dijaspora.online

U oglasu se navodi da je završetak radova planiran za septembar 2026. godine.

-  Cena 140.000 evra, fiksno, garažno mesto 25.000 evra, građevinska dozvola, početak radova, direktna prodaja - piše u oglasu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

